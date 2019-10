Moon night | si celebra l’osservazione della Luna in tutto il mondo Il 22 ottobre

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Chi pensa che per alzare gli occhi al cielo l’estate sia la stagione migliore si sbaglia. Anche l’autunno può regalare osservazioni emozionanti. Per esempioregalerà agli astrofili una notte dedicata al, la, che quest’anno siinilvenerdì 5, e poi offrirà lo spettacolo delle Orionidi, le meteore autunnali originate dalle particelle perse dalla cometa Halley in vecchi passaggi vicino al Sole, che raggiungeranno il loro massimo il 22, come segnalano gli esperti dell’Unione astrofili italiani (Uai). Adle giornate iniziano ad accorciarsi vistosamente: in media sarà di circa 1,21 ore, senza contare poi il passaggio all’ora solare nella notte tra il 26 e 27. Con le notti più lunghe si hanno le condizioni ideali per osservare stelle e pianeti. La, promossa dalla Nasa e in Italia ...

