Mondiali Atletica 2019 – Tortu non ci sta | “Italia fuori dalla finale 4×100? Gli USA

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) L’azzurro ha incassato i complimenti per il nuovo record italiano, ma ha espresso la propria amarezza per la mancata squalifica degli USA Non basta il record italiano, per lamondiale. Il 38.11 ottenuto da Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo, rappresenta il limite nazionale assoluto della specialità (superato il 38.17, ottenuto agli Europei di Barcellona l’1 agosto 2010 da R. Donati, Collio, Di Gregorio e Checcucci) ma non è sufficiente per proiettare il tricolore tra le otto bandiere dell’ultimo turno. Lapresse Gli azzurri sono quarti nella loro batteria, alle spalle di Gran Bretagna (37.56), Brasile (37.90, record continentale), e Stati Uniti (38.03). C’è confusione nell’ultimo cambio, gli americani vanno lunghi, lunghissimi, il loro testimone passa di mano al limite della zona cambio. Ma tutto pare regolare, ...

