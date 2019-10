Mondiali Atletica 2019 – Tamberi svela | “ci ho messo l’anima | ma ho avuto un virus

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il saltatore azzurro ha commentato l’ottavo posto ottenuto nella finale di salto in alto aidiin corso di svolgimento a Doha Solo un ottavo posto per Gianmarconella finale iridata di salto in alto, chiusa lontana dal podio senza essere riuscito a saltare la misura di 2,33. AFP/LaPresse Una piccola delusione per l’azzurro, debilitato da unintestinale che ne ha condizionato la prestazione: “ci hol’anima, credo l’abbiate visto tutti quanti: non posso recriminare niente. Sono venuto per provarci, so che valevo qualcosa in più di quello che ho fatto, mi spiace per il primo salto a 2,33″ le parole dia Raisport. “Tra qualificazioni e oggi hointestinale e ho perso due chili, sono contento quello che ho costruito in un mese, sono riuscito a finire tra i primi otto del mondo e questa ...

