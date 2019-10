Mondiali Atletica 2019 – Tamberi non brilla nel salto in alto | l’azzurro lontano dal

Fonte : sportfair

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il saltatore azzurro non va oltre l’ottavo posto in finale, non riuscendo a superare la misura dei 2,33 Si chiude senza medaglia la finale delinper l’Italia aidi Doha, in corso di svolgimento in Qatar. Gianmarcoinfatti non va oltre l’ottavo posto, fermandosi alla misura dei 2,33 fallita in entrambi i tentativi. AFP/LaPresse Immediatamente superati i 2,19 e i 2,24 metri, l’azzurro è dovuto ricorrere al secondo tentativo per superare l’asticella dei 2,27. Da qui la gara si complica perche, dopo l’errore al primoa 2,30, decide di passare a 2,33 senza però superare questa misura, incassando così l’eliminazione.L'articolononnelin, l’azzurrodal podio in finale SPORTFAIR.

