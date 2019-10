Mondiali Atletica 2019 – Italia in finale nella staffetta femminile 4×100! Brasile

Atletica - Mondiali 2019 : azzurre show! Record italiano nella 4×100 - sono in finale! : Fantastiche le azzurre della 4×100 che conquistano la finale ai Mondiali di Atletica leggera di Doha. Il quartetto composto da Johanelis Herrera Abreu, Gloria Hooper, Anna Bongiorni e Irene Siragusa ha ottenuto un meraviglioso 42.90 che inizialmente significava nono posto generale e quindi niente finale. A distanza di qualche minuto è arrivata la notizia che nessuno si aspettava: squalificato il Brasile. Questo significa che le azzurre ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Record anche per gli uomini! Tamberi vuole il massimo nell’alto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.09: Starc supera 2.27 al terzo tentativo 20.08: Tamberi SUPERA 2.27 AL SECONDO TENTATIVO! 20.07: Vince la Gran Bretagna con 37″56, secondo il Brasile con 38″90, terzi Usa con 38″06, quarta Italia, quinta la Giamaica. Bravissimo Tortu a superare Blake, non uno qualsiasi 20.06: E’ Record ITALIANO anche PER LA SQUADRA AZZURRA MASCHILE! 20.06: E’ quarta ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - 4×100 donne in finale e a Tokyo con record italiano! Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.59: zyas, Barshim, Mason e Akimenko superano 2.27 al primo tentativo 19.57: L’ITALIA E’ IN finale! Squalificato per invasione di corsia il Brasile. Italia in finale e a Tokyo 2020 19.54: Il portoricano Castro Rivera è il primo eliminato dell’alto 19.53: ormai è un vero e proprio abbonamento ai noni o ai tredicesimi posti per il clan azzurro. Le azzurre della staffetta, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 - Massimo Stano nella 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Pronti alla partenza i protagonisti della seconda semifinale dei 1500 uomini. Al via Matthew Centrowitz (Usa), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Amos Bartelsmeyer (Ger), Josh Kerr (Gbr), Ronald Musagala (Uga), Matthew Ramsden (Aus), Manuel Tefera (Eth), Kevin López (Esp), Jake Wightman (Gbr), Ronald Kwemoi (Ken), Marcin Lewandowski (Pol), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Abdelaati Iguider ...

Atletica - Mondiali 2019 : ecco i quartetti delle 4×100 dell’Italia. C’è Filippo Tortu - Cattaneo sostituisce Desalu - donne come a Yokohama : Sono stati appena resi noti i quartetti che prenderanno parte alla 4×100 in rappresentanza dell’Italia questa sera ai Mondiali di Atletica in corso di svolgimento a Doha, Qatar. Negli uomini c’è subito da rilevare un cambio: è quello che interessa Federico Cattaneo, il quale prenderà il posto in prima frazione di Eseosa Desalu, che non ha recuperato in tempo da un affaticamento al retto femorale occorso dopo la sua batteria dei ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (5 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : I Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha sono ormai entrati nella parte finale. domani (5 ottobre) andrà in scena la nona e penultima giornata. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno sette in gara, oltre alle tre staffette, si tratta del capitano Luminosa Bogliolo che scenderà in pista per i 100 metri ostacoli. A seguire Tania ...

Atletica - Mondiali 2019 : Yaimé Pérez favorita nel disco. Sfida Kipruto-El Bakkali nei 3000 siepi. Occhio a Muhammad nei 400 ostacoli donne : Oggi 4 ottobre andrà in scena l’ottava giornata dei Mondiali di Atletica leggera in corso di svolgimenti a Doha. Programma meno corposo rispetto ai giorni scorsi ma con ben sei finali. Tra le più attese quella del lancio del disco donne, alla quale non parteciperà purtroppo la nostra azzurra Daisy Osakue eliminata nelle qualificazioni. La favorita numero uno è probabilmente la cubana Yaimé Pérez che nel turno precedente con il suo primo ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - l’Italia si gioca tutto! Tamberi e Stano all’attacco - torna Filippo Tortu nella 4×100! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...

Atletica - Mondiali 2019. La 4×100 maschile per stupire : Jacobs e Tortu possono far volare gli azzurri : “Diventare la più forte 4×100 di sempre”. Non si nasconde di certo dietro a un dito Filippo Di Mulo, il responsabile della velocità azzurro, alla vigilia della gara mondiale della staffetta veloce. Del resto parlano i numeri: due dei primi dieci specialisti dei 100 metri, un semifinalista nei 200, condizioni fisiche permettendo: poche squadre al mondo possono contare sulla qualità di un’Italia che può puntare in alto anche ...

Atletica - Mondiali 2019 : Massimo Stano per la magia nella 20 km di marcia - l’azzurro se la gioca coi big : La 20 km di marcia maschile, in programma questa sera (dalle ore 22.30 italiane), si preannuncia come una della gare più aperte e incerte dei Mondiali 2019 di Atletica leggera. Si torna a competere per le strade di Doha, sotto i riflettori e nel cuore della notte locale (si arriverà attorno alle ore 01.00 della capitale del Qatar) e ci sono diversi fattori ambientali da tenere in considerazione come il grande caldo (già visto durante la Maratona ...

Atletica - Mondiali 2019 : Gianmarco Tamberi - il graffio della Tigre. Il capitano vuole la medaglia : l’Italia sogna in alto : Per tirare fuori il coniglio del cilindro, per la magia all’improvviso contro qualsiasi pronostico, per il colpaccio in coda a una stagione complicata sotto il punto di vista fisico. Per una medaglia. Quantomeno per provarci. Gianmarco Tamberi si gioca il tutto per tutto nella Finale del salto in alto ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, è pronto a tirare fuori gli attributi come ha ripetuto più volte dopo il turno di qualificazione ...

Atletica - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (venerdì 4 ottobre). A che ora gareggiano - programma e tv : oggi venerdì 4 ottobre saranno impegnati 11 italiani (8 in due staffette) ai Mondiali 2019 di Atletica leggera, a Doha (Qatar) dove va in scena l’ottava giornata della rassegna iridata. Gianmarco Tamberi e Massimo Stano hanno le carte in regola per andare a caccia della medaglia rispettivamente nel salto in alto e nella 20 km di marcia, grande attesa anche per le batterie della 4×100 con l’Italia nelle mani di Filippo Tortu e a ...

Atletica - Mondiali 2019 oggi : programma - orari e tv di venerdì 4 ottobre. Il calendario completo : oggi venerdì 4 ottobre va in scena l’ottava giornata di gara dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, prosegue la rassegna iridata a Doha (Qatar). Si assegnano sei titoli: spettacolo assicurato col salto in alto maschile dove Gianmarco Tamberi si gioca delle carte importanti, in serata lo show della 20 km di marcia dove Massimo Stano può provarci, battaglia aperta sui 400 metri maschili e sui 400 ostacoli femminili, da non perdere anche il ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 3 ottobre - Naser da favola nei 400 : battuta Miller Uibo! Fabbri e Cestonaro si fermano in qualificazione : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.41: Con la rimonta del tedesco Kaul si chiude anche la settima giornata di gare. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera per l’ottava giornata con molto più azzurro al via. Buonanotte 23.39: La Germania conquista l’oro con Niklas Kaul con 8.691 punti, argento per lEstonia con Maicel Uib (8.604), terzo posto ...