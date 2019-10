Milano | guardia giurata simula incidente su lavoro | arrestato

Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019), 4 ott. (AdnKronos) - Hato di avere unsule ha chiamato la polizia di. L'uomo è unadi 49 anni ed è statocon l'accusa di tentata truffa aggravata in concorso. Gli agenti si sono recati in viale Famagosta, a seguito della telefonata. L

qn_giorno : #Milano, simula infortunio sul lavoro: vigilante arrestato - Paoblog : Si credono furbetti, ma a me sembrano dei fessi. 'Ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine però è stato in… - Giofrassinesi : @matteosalvinimi è una settimana che sono a Milano e la giro in lungo e in largo , avessi trovato un ps un carabini… -