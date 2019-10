Milan | Marco Giampaolo respinge il sospetto | Io un cavallo di Troia? No | ho solo

Milan - Marco Giampaolo ha le ore contate? Non solo Spalletti - tutti i nomi sul piatto : Settimana da incubo per il Milan: emorragia di sconfitte che non si è arrestata (terza sconfitta consecutiva, quattro stagionali su sei partite e seconda tra le mura amiche); squadra, tecnico e società contestati a San Siro dopo la debacle per 1-3 contro la Fiorentina degli ex Vincenzo Montella e Ke

Il Milan sogna Allegri per sostituire Marco Giampaolo ma c'è anche l'ipotesi Gattuso : Il Milan è in crisi. Il club si trova quasi in zona retrocessione dopo le prime sei partite della stagione e la pressione si è accumulata sull'allenatore Marco Giampaolo, che è arrivato durante l'estate dalla Sampdoria in sostituzione di Gennaro Gattuso. Nella serata di ieri, i rossoneri hanno perso un'altra partita, con una sconfitta per 3-1 in casa contro la Fiorentina a San Siro. Sembra che il tempo di Giampaolo al timone dei rossoneri sia ...

Milan - Marco Giampaolo stravolge la squadra : chi scende in campo contro il Torino : Saranno state le voci che circolano a Milanello sul fatto che sia stato sondato Luciano Spalletti, sarà stato il fiato della società sul collo, fatto sta che il mister del Milan, Marco Giampaolo ha deciso di fare una piccola rivoluzione sull'undici iniziale in vista della trasferta di Torino contro

Marco Giampaolo - processo nel Milan. Il sondaggio "non ufficiale" : mister con le giornate contate : Il Milan esce dal derby con l'Inter con le ossa rotte, senza mostrare miglioramenti significativi che possano auspicare un sereno prosieguo di stagione. Già dopo quattro partite di campionato, i tifosi rossoneri hanno iniziato a perdere la pazienza e ora stanno cercando un colpevole per questa situa

Milano - furto alla Rinascente : Marco Carta chiede il rito abbreviato : Marco Carta ha scelto di essere processato con il rito abbreviato per il furto di alcune magliette avvenuto alla Rinascente di Milano il 31 maggio. L’istanza condizionata all’acquisizione delle immagini delle telecamere del grande magazzino sarà depositata dal legale Simone Ciro Giordano nella prima udienza del 20 settembre. Oltre al cantante è imputata anche l’amica 53enne Fabiana Muscas. Nelle scorse settimane, il pm Nicola ...

Cafu piange la scomparsa del figlio - il cordoglio di Milan e Roma : “siamo vicini alla famiglia di Marcos” : Le due società hanno inviato a Cafu i propri messaggi di cordoglio per la perdita del figlio Danilo, scomparso per colpa di un infarto Sono momenti tragici per la famiglia di Marcos Cafu, l’ex giocatore di Milan e Roma ha infatti perso il figlio Danilo, scomparso all’età di 30 anni per via di un infarto che lo ha stroncato nel giardino di casa dopo una partita di calcio. Una notizia tremenda che ha sconvolto anche il Milan, che ...

Milan - Marco Giampaolo rischia di perdere credibilità : ennesima sconfitta per la squadra contro l'Udinese : Non è una forzatura dei media, stavolta: anche se siamo solo alla seconda giornata, Marco Giampaolo rischia. Non di perdere il posto (per quello sì, è davvero troppo presto), ma di perdere la fiducia dell' ambiente e la credibilità. E non tanto perché il suo Milan ha toppato all' esordio, ko 1-0 in

Serie A - Marco Giampaolo stecca alla prima : l'Udinese batte il Milan 1-0 : Inizia con una sconfitta l'avventura di Marco Giampaolo sulla panchina del Milan. alla Dacia Arena di Udine, rossoneri battuti per 1-0 da un'ottima Udinese. Gara decisa da un gol di testa dell'esordiente Rodrigo Becao (primo centro in carriera) nella ripresa, la squadra di Tudor è sembrata più in pa

Milan - mercato ed estate senza gol : quante incognite. Marco Giampaolo non ha ancora chiarito il futuro di Suso : La rivoluzione c' è, ma non si vede. Il nuovo Milan riparte dagli uomini del passato con le idee del futuro da mettere subito alla prova sul campo dell' Udinese (ore 18, diretta Sky Sport). «Meglio affrontarli adesso piuttosto che fra dieci giornate, quando l' idea di gioco di Marco Giampaolo sarà a