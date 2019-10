Milan | Giampaolo si gioca tutto con il Genoa | rischio esonero in caso di sconfitta pesante

Milan - Marco Giampaolo respinge il sospetto : "Io un cavallo di Troia? No - ho solo detto che..." : Il momento è nero. Anzi, nerissimo. Eppure Marco Giampaolo a gettare la spugna non ci pensa neppure. Al suo Milan ci crede ancora e lo dice chiaro e tondo: "Lavoriamo per fare meglio. La soluzione, la troviamo. Andarsene? Mai, vuol dire arrendersi e noi non ci arrendiamo. Lavoriamo per mangiare anch

Milan - Giampaolo fa chiarezza “non me ne vado - vorrebbe dire arrendersi. Panettone? Lavoro per mangiarlo” : L’allenatore del Milan ha parlato del proprio futuro, sottolineando come non abbia intenzione di lasciare la panchina rossonera Marco Giampaolo non si arrende, l’allenatore del Milan non ha nessuna intenzione di lasciare la panchina rossonera e lo conferma ai microfoni della trasmissione ‘Le Iene’. Spada/LaPresse Nessun pentimento, solo tanta voglia di lavorare per l’ex Sampdoria, convinto come la soluzione ...

Milan - Giampaolo in confusione : mossa disperata - chi mette al posto di Piatek per salvarsi la panchina : Si sta avvicinando l'ora della verità per Marco Giampaolo. L'allenatore è sulla graticola e per questo sta lavorando per disegnare un Milan vincente per l'imminente trasferta di Marassi contro il Genoa. Le indiscrezioni raccolte da La Gazzetta dello Sport dicono di un Krzysztof Piatek a rischio per

Genoa-Milan - Giampaolo pronto alla rivoluzione : Suso e Piatek rischiano il posto : Si avvicina il prossimo impegno di campionato per il Milan, che sabato sera, alle ore 20.45, affronterà il Genoa al Marassi. La squadra di Giampaolo dovrà cercare di uscire dalla crisi dopo le tre sconfitte consecutive arrivate contro Inter, Torino e Fiorentina. Per la sfida contro il Grifone, il tecnico abruzzese starebbe pensando ad una vera e propria rivoluzione, soprattutto nel reparto avanzato. Come riportato da Sportmediaset, Piatek ...

Formazioni Genoa-Milan - bocciatura per Piatek : Giampaolo pensa a tridente Suso-Leao-Rebic : Dopo un inizio molto deludente della stagione, perdendo quattro delle prime sei partite, Giampaolo sta valutando di apportare alcune modifiche verso la sfida col Genoa per salvare la sua panchina con i rossoneri, che è a rischio. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta Dello Sport (via MilanNews.it), Piatek potrebbe iniziare in panchina per lo scontro di sabato, poiché l'attaccante polacco non è riuscito a stupire all'inizio della stagione. I ...

Allenatore Milan : è caos - Boban e Maldini divisi sul futuro di Giampaolo : Allenatore Milan, regna l’incertezza e traballa sempre di più la panchina di Giampaolo, la sconfitta subita contro la Fiorentina è stata dura, durissima da digerire. Oltre il risultato e la sberla ricevuta la prestazione della squadra è stata altamente insufficiente. Come sempre capita sul banco degli imputati ci va, in primis, l’Allenatore. Per i lettori di Milan World, grazie a un nostro sondaggio, abbiamo capito che il tempo è ...

Il figlio di Boban su Instagram : «Il problema del Milan è Giampaolo» : Ci mancava il figlio di Boban su Instagram. Al Milan non bastavano i problemi di classifica. Adesso ci si mettono anche i figli che imperversano sui social. È il caso del figlio di Boban che su Instagram scrive in inglese: «Abbiamo giocatori di alta qualità, il problema è l’allenatore». Al momento, non ci sono state reazioni ufficiali. Domenica sera, Maldini in tv ha confermato Giampaolo. La situazione resta molto tesa. I rossoneri hanno ...

Milan - idea Shevchenko per il dopo-Giampaolo. Maldini e Boban tentano l'affondo : In casa Milan è tempo di riflessioni dopo l'avvio shock di campionato. La squadra non convince e l'allenatore, Marco Giampaolo, non sembra dare le dovute garanzie, nonostante la reiterazione della sua conferma da parte del dt Paolo Maldini. Il totoallenatore ha sfornato tanti nomi (Garcia, Wenger, G

Milan - nessuna sfuriata di Giampaolo : clima sereno nell’allenamento rossonero : nessuna sfuriata da parte di Marco Giampaolo, questa mattina, nel primo allenamento dopo il flop contro la Fiorentina e la lunga giornata di ieri in cui la sua posizione è rimasta in bilico. L’allenatore non ha alzato i toni né negli spogliatoi né prima della seduta, convinto che farli lavorare con serenità nella settimana verso la gara da dentro o fuori con il Genoa sia il modo migliore per produrre risultati. Il tecnico è arrivato ...

Il Giornale : l’esonero di Giampaolo equivarrebbe a bocciare il progetto Milan : La Fiorentina ha umiliato il Milan e il futuro di Giampaolo resta in bilico. Franco Ordine, su Il Giornale, parla di un vertice notturno al quale ha partecipato anche Gordon Singer, patron di Elliott. Per ora l’intenzione è di presentarsi alla prossima partita con il tecnico ancora in panchina. Ma sarà probabilmente l’ultima occasione che gli sarà concessa. Certo, un suo esonero sarebbe come certificare il fallimento del progetto ...

Milan - la panchina di Giampaolo traballa : Maldini prenota una cena con Shevchenko : Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se ...

Milan - non solo Giampaolo : anche Boban e Maldini a rischio - la posizione di Elliott : Clima rovente in casa Milan, con la proprietà rossonera che, dopo l’avvio di stagione disastroso, potrebbe mettere tutti in discussione. Tutti, nessuno escluso. Non solo Marco Giampaolo e i giocatori, ma anche la dirigenza, a partire da Paolo Maldini e Zvone Boban, che in estate erano stati individuati come gli uomini giusti da cui ripartire. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la presenza di Gordon Singer a Milano non ...