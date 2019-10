Milan | Giampaolo non molla la presa | “Non vado via | non mi arrendo”

Milan - la vittoria non basta a confermare Giampaolo : il club riflette sul possibile esonero : La vittoria contro il Genoa non basta a far restare tranquillo Giampaolo: i rossoneri riflettono sul possibile esonero dell’allenatore La vittoria contro il Genoa, arrivata in rimonta per 1-2 grazie alla spinta data dai cambi ad inizio ripresa, non è bastata a rendere più sicura la panchina di Giampaolo. Il successo, dovuto più ad una reazione d’orgoglio e alla parata di Reina nel finale, capace di neutralizzare il rigore del ...

Il Milan riflette su Giampaolo nonostante la vittoria sul Genoa : Il Milan riflette su Giampaolo. Non sempre è una questione di risultati. Ieri sera il Milan ha battuto il Genoa 2-1 a Marassi, anche grazie a Reina che all’ultimo minuto ha parato il rigore di Schone. Il portiere aveva però propiziato il vantaggio rossoblù con una papera non indifferente su punizione dello stesso olandese. Il Milan ha giocato un primo tempo deludente e poi nella ripresa Giampaolo ha fatto entrare Leao e Paqueta e le cose ...

Milan - a Genova vittoria in rimonta e Giampaolo allontana la crisi : Protagonista Reina che sostituisce Donnarumma: papera sul gol del Genoa, poi provoca un rigore al 93’ ma para su Schone

Giampaolo si riprende il Milan : “volevo gran secondo tempo - mi hanno ascoltato. Rigore? Fiducia in Reina. E su Piatek e Leao…” : Marco Giampaolo azzecca i cambi e il Milan batte in rimonta il Genoa: l’allenatore rossonero fa il punto della situazione nel post gara elogiando la reazione caratteriale dei suoi Giampaolo azzecca i cambi, il Milan vince. Non è una coincidenza: nella vittoria sul Genoa c’è la mano dell’allenatore rossonero. Dentro Paquetà e Leao, fuori gli evanescenti Calhanoglu e Piatek, il Milan guadagna in dinamismo e velocità, ...

Milan - Giampaolo : “C’era tanta pressione - ma avevamo bisogno di leggerezza e personalità” : Un sollevato Giampaolo commenta la vittoria di Marassi ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole. “Cosa ho pensato quando Schone si è presentato sul dischetto? Per fortuna riesco ad essere lucido durante la partita. Ho qualche dubbio sul rigore, ma Reina ha la personalità di riscattarsi. Ho fiducia in lui. Siamo andati sott’acqua ma nella ripresa ci siamo rialzati. La pressione era tanta. Volevo una risposta caratteriale al di ...

Milan - successo sofferto sul Genoa. Giampaolo azzecca i cambi e salva la panchina : adesso serve il coraggio di cambiare : Il Milan supera in rimonta il Genoa per 1-2: Giampaolo azzecca i cambi nel secondo tempo, gli ingressi di Paquetà e Leao cambiano la partita. adesso serve il coraggio di credere nelle proprie idee Genoa-Milan, anticipo caldissimo della 7ª Giornata di Serie A. Di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in maniera pessima, con rispettivamente 5 e 6 punti in classifica. Ambiente rovente da entrambe le parti, tifoserie che invocano a ...

Genoa-Milan - Giampaolo : “Piatek? Non possiamo rinunciare al nostro miglior attaccante” : Conferenza stampa per Marco Giampaolo alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani, sabato 5 ottobre, che potrebbe essere decisiva per il suo futuro, in caso di sconfitta. Il tecnico dei rossoneri ha risposto con schiettezza alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa a Milanello. Di seguito le sue parole. Sulle parole di Pepe Reina: “È solo il succo per chi si appresta a giocare una competizione di livello come il Milan. ...

Giampaolo al Milan serve equilibrio - Piatek deve stare in trincea : "Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me e' importante l'equilibrio". Parla cosi' il tecnico del Milan, Marco Giampaolo

Milan - Giampaolo non si nasconde : “Piatek deve stare in attacco a soffrire. Io a rischio? Dico che…” : Marco Giampaolo fa il punto della situazione in casa Milan alla vigilia della sfida contro il Genoa: l’allenatore rossonero punta su Piatek nonostante la carenza dei gol e parla di ‘lavoro mentale’ da fare sulla squadra Giampaolo torna nel suo ‘Luigi Ferraris’, lo stadio nel quale ha disputato tante partite come allenatore della Sampdoria, vestendo questa volta i panni di allenatore del Milan. Di fronte il ...