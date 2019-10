Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Io provo grandeperRackete e per le persone come lei che salvano la gente in mare”. Così, all’Adnkronos, ildella Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrichche oggi ha ricevuto a Palermo la cittadinanza onoraria. Parlando di quanto accaduto lo scorso fine giugno a Lampedusa, quando il capitanoRackete era entrata in porto con la nave Sea watch, con a bordo 42, nonostante il divieto di ingresso, ilha detto: “E’ stata una decisione presa per una emergenza. Non è possibile che persone, dopo il salvataggio in mare, siano costrette a restare per altre due settimane a bordo. Io do tutto il mio appoggio alle persone che salvano donne, uomini e bambini in mare”.E lancia “con forza” un accorato appello agli Stati europei: ...

TV7Benevento : Migranti: vescovo Bedford-Strohm, 'grande rispetto per Carola, ha agito per necessità'... - DonatoTurchi10 : RT @claudio_2022: Vogliono togliere i crocefissi. Vogliono eliminare le canzoni natalizie. Ci sono 20.000 bigami in italia. Fanno la macell… - fernand62311569 : RT @claudio_2022: Vogliono togliere i crocefissi. Vogliono eliminare le canzoni natalizie. Ci sono 20.000 bigami in italia. Fanno la macell… -