Migranti : vescovo Bedford-Strohm - ‘grande rispetto per Carola - ha agito per necessità’ : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Io provo grande rispetto per Carola Rackete e per le persone come lei che salvano la gente in mare”. Così, all’Adnkronos, il vescovo della Chiesa evangelica-luterana della Regione Baviera, Heinrich Bedford-Strohm che oggi ha ricevuto a Palermo la cittadinanza onoraria. Parlando di quanto accaduto lo scorso fine giugno a Lampedusa, quando il capitano Carola Rackete era entrata in porto ...

Migranti - un cardinale al governo : perché l’arcivescovo Zuppi sarebbe la nomina giusta : In queste ore il presidente del Consiglio incaricato ha un gran daffare. E tra le mille cose e i mille pensieri anche una cinquantina di nomi da assegnare per altrettante poltrone, tra piccole e grandi, che aspettano. Gli consiglierei di allungare la lista di uno, aggiungere un ministro a quelli esistenti. Ci vuole il ministero dell’Immigrazione. Non solo per contare quelli che arrivano. Non abbiamo bisogno di un capostazione e il governo ...

Bologna - l'arcivescovo pro Migranti sta per diventare cardinale : Giuseppe Aloisi Monsignor Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e consacrato progressista, sta per diventare cardinale. Il Papa lo annunciato questa mattina Monsignor Matteo Maria Zuppi sarà creato cardinale nel prossimo concistoro ottobino. Papa Francesco, al termine dell'odierno Angelus, ha reso noto l'elenco dei prelati che entreranno a far parte del collegio cardinalizio. Tra i nomi più in vista, figura quello ...

Migranti - il vescovo di Trapani : "La Chiesa si ribella alla politica che galleggia nell'indifferenza" : Il vescovo Fragnelli: "Soprattutto per le Chiese di Sicilia quella dei poveri del Mediterraneo non sarà mai cronaca minore"

Migranti : appello vescovo Trapani - 'istituzioni aiutino i poveri del Mediterraneo' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "La cronaca dei poveri che si avventurano sui barconi nel Mediterraneo e si affidano alle incerte risposte istituzionali, che lasciano spazio alle iniziative private degli operatori umanitari, sarà sempre “cronaca minore” rispetto alle notizie dell’attualità politica n

**Migranti : arcivescovo Palermo scrive a Mediterranea - 'salvataggio pagina e-vangelo'** : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - L'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice ha scritto a Mediterranea Saving Humans dopo il salvataggio di un gruppo di persone. ""Questo salvataggio è l'ennesima pagina di E-vangelo che viene scritta con l'inchiostro del cuore conforme a quello di Cristo". A

Omelia anti-Migranti del parroco di Sora - interviene il vescovo e lo sconfessa - Video : Il discorso ripreso dai telefonini e rilanciato dai social ha diviso la comunità della cittadina in provincia di Frosinone. L’intervento del vescovo: «La Chiesa con la Caritas sempre pronta all’accoglienza». E sul profilo Facebook del sacerdote ode a Salvini

Parroco anti-Migranti a Sora - il vescovo lo sconfessa : "Scelte personali discutibili - noi sempre per l'accoglienza" : L'alt di monsignor Antonazzo dopo l'omelia shock in occasione dei festeggiamenti di San Rocco, con frasi tipo "Ma quali persecuzioni, quelli arrivano con catenine d'oro e cellulari"