Migranti | presentato il nuovo decreto interministeriale per i rimpatri sicuri

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Alla Farnesina è statoilEsteri-Giustizia-Interno per quanto concerne la questione dei. "Non credo che la soluzione sia di accoglierli tutti" ha affermato il capo della diplomazia italiana e leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio. "La soluzione" prosegue il pentastellato "è dire: chi può stare qui deve essere redistribuito negli altri Paesi, chi invece non può non possiamo aspettare due anni perarlo". Dunque, il messaggio che trapela dalle parole del ministro degli Esteri è tutt'altro che incomprensibile. "È inutile che venite se non avete i requisiti d'asilo" puntualizza espressamente Di Maio "Perché in maniera pacifica e democratica vi rimandiamo indietro"....

