Migranti | il decreto di Di Maio irrita Zingaretti | «Basta bandierine»

Migranti - Di Maio : “Oggi nuovo decreto - in quattro mesi si deciderà se una persona può restare o va rimpatriata” : “Domani firmerò un decreto che ci permetterà in 4 mesi di capire se le persone che arrivano possono stare qui o devono essere rimpatriate“. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Dritto e Rovescio su Rete4 ha annunciato la presentazione di un provvedimento che dovrebbe accelerare le decisioni delle commissioni territoriali che valutano le richieste di protezione internazionale. “E’ una cosa che nasce dal concerto ...

Sui Migranti arriva il "decreto Di Maio". Stretta sui rimpatri : Una Stretta sui rimpatri, allargando e certificando nuovamente la lista dei Paesi sicuri e accelerando le procedure sul territorio italiano. Dopo l’annuncio dei giorni scorsi arriva il decreto targato Luigi Di Maio sui migranti. Domani il ministro degli Esteri e capo politico M5S, assieme al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, presenterà il provvedimento dal “suo” ministero, la Farnesina. Sarà un decreto ...

Migranti : Steier (Lifeline) - 'nuovo Governo abroghi subito Decreto sicurezza' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Il nuovo Governo abroghi al più presto il Decreto sicurezza". E' l'auspicio di Axel Steier, il responsabile della ong tedesca Lifeline, che nelle scorse settimane aveva salvato in mare un centinaio di naufraghi sulla nave 'Eleonore'. "Sono molto curioso di sapere come

Migranti : Mediterranea - 'a chi serve spettacolo cattiveria? Decreto sicurezza illegittimo' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Stanotte sulla Mare Jonio il temporale ha terrorizzato i 31 naufraghi ancora a bordo. Lampi, tuoni e vento forte sono bastati per farli iniziare a tremare. Sono persone traumatizzate da un vissuto di violenze e torture di cui portano i segni addosso, e da una tragica t

Migranti : Cgil - per vera discontinuità abrogare decreto sicurezza (2) : (AdnKronos) – ‘Le condizioni per cui sono state fatte sbarcare le cosiddette persone ‘vulnerabili’ – sottolinea il segretario confederale – sono le stesse già provate dai Migranti della Open Arms, della Viking, della Sea Watch, della Diciotti. Si continua così, per effetto del decreto Salvini, ad acuire una disperazione già vissuta durante la pericolosa traversata del deserto e del mare, nella permanenza ...

Migranti : Cgil - per vera discontinuità abrogare decreto sicurezza : Roma, 30 set. (AdnKronos) – ‘Le immagini del trasbordo dei 64 profughi, donne, bambini e ammalati, recuperati da un gommone alla deriva e messi in salvo dalla nave Mare Jonio, siano il monito per una vera discontinuità con le politiche finora messe in campo in tema di immigrazione”. Lo afferma il segretario confederale della Cgil, Giuseppe Massafra, in una nota. Per il dirigente sindacale ‘il decreto sicurezza è ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - per pm in 19 foto 'crudezza delle condizioni' a bordo : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fa

Decreto Migranti Tar contro Decreto Sicurezza bis : cosa dice e i punti fondamentali : Decreto migranti Tar contro Decreto Sicurezza bis: cosa dice e i punti fondamentali In questi giorni sta facendo molto discutere il Decreto migranti TAR, che interviene sulle misure adottate sulla base dal Decreto Sicurezza bis, frutto dell’iniziativa del Ministero dell’Interno. Vediamo allora di fatto cosa comporta questo pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e quali sono gli aspetti centrali di esso. ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'permanere nave alla fonda aggrava reato' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - "Il permanere della nave Open Arms alla fonda, nelle immediate vicinanze del porto di Lampedusa, protrae gli effetti del reato e può anzi cagionarne un aggravamento, atteso che un centinaio circa di naufraghi si trova ancora a bordo della nave e il permanere dello stat