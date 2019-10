Migranti | Di Maio promette rimpatri veloci | attesa la firma del decreto

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Proprio il 3 ottobre, quando in Parlamento si incomincia a discurtere di ius culturae, Luigi Disfrutta le telecamere della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio per lanciare uno scoop su un imminentesui, il quale verrà presentato nella giornata di oggi. Il neo Ministro degli Esteriladi unministeriale mirato a sveltire le procedure per ideiirregolari verso i Paesi di provenienza. Secondo Dila soluzione non è accogliere indiscriminatamente, ma selezionare coloro che hanno i diritti e respingere nel più breve tempo possibile tutti gli altri. Nihil novi sub solem! Sono anni che si parla di mettere mano alle procedure dio, Salvini ne ha fatto uno stendardo della campagna elettorale che lo ha portato al governo nel 2018, salvo poi non riuscire a concretizzare i risultati sperati in termini di...

Agenzia_Ansa : Arriva il decreto @luigidimaio sui #migranti, c'è una stretta sui rimpatri #ANSA - matteosalvinimi : Più di 1.000 sbarchi in più rispetto all’anno scorso, un aumento del 110% in meno di un mese. Conte, Renzi, Di Maio… - Corriere : Di Maio: «Domani firmo decreto per i rimpatri dei migranti in 4 mesi» -