Migranti : Casarini - ‘Lamorgese apra inchiesta su ruolo funzionari Viminale’ : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Ministra Lamorgese, sicura che vuole proseguire sulla strada tracciata da Minniti? Ha capito chi fa il “buon lavoro” in Libia? Aprirà un’inchiesta per capire il ruolo dei suoi funzionari? Il codice di condotta lo scriviamo noi perché lo rispettino i governi”. E’ l’appello lanciato su Twitter da Luca Casarini alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ...

Migranti : Casarini - 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (2) : (AdnKronos) - "E si concretizza nell'impedire alle persone di fuggire da situazioni di guerra e gravi violazioni di diritti umani prosegue ancora Luca Casarini - La cosiddetta guardia è al centro di indagini internazionali perché i suoi legami con gli smuggler (i trafficanti di esseri umani ndr) son

Migranti : Casarini - 'ok accordo Malta ma serve cambiare approccio su Libia' (3) : (AdnKronos) - Poi, per quanto riguarda le ong, Casarini dice: "Vogliono che non andiamo più in mare a soccorrere chi ha bisogno. Bene, lo facessero loro, ripristinando operazioni come Mare nostrum e salvando vite umane come ogni paese che si dice civile dovrebbe fare". "Aprano canali di ingresso leg

Migranti : Casarini - 'stracciare accordi Italia-Libia di Minniti e Gentiloni' : Palermo, 7 set. (AdnKronos) - "Stracciare gli accordi Italia-Libia firmati da Minniti e Gentiloni". E' quanto propone Luca Casarini di Mediterranea su Twitter che si dice anche d'accorso sull'abolizione del decreto sicurezza bis.

Migranti : Casarini - 'Salvini pericolo sociale - usava Viminale per propaganda politica' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Savini è un pericolo sociale, ha fatto dell'odio e della discriminazione razziale il tratto principale della sua azione. usava il Viminale solo per fare propaganda politica, quel poco che ci andava...". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini, di Mediterranea Saving Hu

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' (2) : (AdnKronos) - Luca Casarini ribadisce ancora che è "fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in

Migranti : Casarini - 'sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini' : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - (di Elvira Terranova) "Il sequestro della nave Mare Jonio è stato un abuso di potere bello e buono. Una piccola e miserabile vendetta. Il ministro Salvini nei suoi ultimi cinque minuti al Viminale ha voluto fare questo scherzo". A parlare con l'Adnkronos è Luca Casarini

Migranti : Casarini - ‘sequestro nave abuso di potere - miserabile vendetta Salvini’ (2) : (AdnKronos) – Luca Casarini ribadisce ancora che è “fondamentale avere affermato che non è necessario aspettare che le persone siano in barella per farle scendere, o che stanno per morire. Sono persone che salvi in mare, sono persone che hanno pensato di morire e hanno visto morire altri. Il mare in quel momento è la fonte del loro terrore, bisogna assicurarli a terra, queste cose le dicono le convenzioni ...

Palermo, 2 set. (AdnKronos) – "trasbordo da #MareJonio a CP312 effettuato di tutti i 31 naufraghi. Con 22 bambini piccoli, 26 donne, 13 minori non accompagnati e 37 uomini sbarcati in un porto sicuro, posso dichiarare concluso evento SAR del 28.08.2019". Lo scrive su Twitter Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans dopo il trasbordo delle 31 persone a bordo.