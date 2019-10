Migranti | Bonafede | “In paesi sicuri | non ci saranno i presupposti per ottenere la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2019) “Con questo decreto, che prevede un elenco diper i rimpatri, si dimezzano i i tempi per l’esame delle domande di protezione internazionale nei tribunali”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, in conferenza stampa alla Farnesina, presentando con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio il piano sui rimpatri. “Noi abbiamo domande di protezione che occupano grande spazio nei tribunali. Per iconsiderati– ha spiegato– ci sarà un diverso meccanismo della prova. Non ci sono iperla protezione, salvo prova contraria”. Insomma sarà il migrante a dover dimostrare una situazione a rischio. “Il decreto – ha concluso Di Maio – si inverte l’onere della prova” L'articolo: “In, non ciper ...

SkyTG24 : Migranti, arriva il decreto Di Maio-Bonafede: stretta sui rimpatri - SorryNs : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Di Maio e Bonafede presentano il 'piano dei sogni': 'Rimpatri veloci verso 13 paesi'. Risultato: Salvini lo… - Angelika666969 : RT @GiancarloDeRisi: Migranti, Di Maio e Bonafede presentano il 'piano dei sogni': 'Rimpatri veloci verso 13 paesi'. Risultato: Salvini lo… -