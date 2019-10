Messina | muore all’ospedale di Milazzo | il figlio scopre che il corpo è pieno di pidocchi

Messina - nasconde a quattro donne di avere l’Hiv : la sua ex compagna muore. Arrestato : Ha nascosto per anni di avere l’Hiv e ha continuato ad avere rapporti non protetti contagiando almeno quattro donne, tra queste anche la sua ex compagna che è morta dopo aver contratto la malattia. L’uomo, un 55enne di Messina, è stato Arrestato dai carabinieri e accusato dalla Procura di omicidio e lesioni gravissime. I magistrati hanno chiesto ed ottenuto l’arresto sulla base del rischio di reiterazione del reato. “Le ...

Incidente Messina - scontro tra auto e scooter : Aurora muore a 14 anni mentre va a una festa : Avrebbe compiuto 15 anni tra qualche settimana, ma la vita di Aurora De Domenico è stata improvvisamente spezzata dall'ennesimo Incidente stradale che si verifica in Sicilia. La ragazza è morta nella serata di ieri, venerdì 23 agosto, a Messina dopo lo scontro tra un'auto e lo scooter sul quale viaggiava, guidato dal fratello, per cause che sono ancora in via di accertamento. Poco dopo le 20, una Peugeot 206, ha impattato frontalmente in via ...

