Mercato Juventus | non solo Neymar | una stella brasiliana si offre alla Juve

Fonte : juvedipendenza

(Di venerdì 4 ottobre 2019)– E’ tra i profili evidenziati in rosso quello di Willian da molte società che fiutano l’affare. L’esterno brasiliano potrebbe essere, infatti, uno dei prossimi colpi a parametro zero nono avendo ancora rinnovato il contratto, in scadenza il 30 giugno 2020 con il Chelsea. Il giocatore fa dunque gola a parecchie squadre e tra queste c’è certamente la, sempre molto attenta ai giocatori in scadenza e dall’Inghilterra sembrano arrivare buone notizie., Willian siai bianconeri Stando a quanto riportato da ‘EveningStandard’ non ci sarebbero progressi per quanto concerne il suo rinnovo anzi addirittura spunta un particolare clamoroso. Pare che il brasiliano, attuale numero 10 del Chelsea si sia offertoa parametro zero. Tra le squadre che sono interessate al brasiliano c’è anche ...

