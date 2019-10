Martin Scorsese | “I film Marvel? Non sono cinema”

«The Irishman» - tutto sul nuovo film di Martin Scorsese : A distanza di tre anni da Silence e da sei da The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese è pronto a tornare, con The Irishman, progetto mastodontico nonché ventisettesimo film del regista vincitore di un premio Oscar (The Departed) a fronte di undici candidature all’Academy. Con un cast a dir poco stellare, a partire dai protagonisti Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, The Irishman è un film targato Netflix, diretto ...

"The Irishman" di Martin Scorsese è un capolavoro : parola dei critici americani : The Irishman, il nuovo film diretto da Martin Scorsese, è un capolavoro. A dirlo, quasi all’unanimità, sono i critici americani che hanno visto il film in anteprima mondiale al New York Film Festival. Se dipendesse dalle loro reazioni il nuovo gangster movie con Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci dovrebbe fare incetta di Oscar.Un esempio su tutti: questo film che attraversa il tempo con disinvoltura digitale, su Rotten ...

"The Irishman" di Martin Scorsese sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma. Antonio Monda : "Un onore ospitare il film dell'anno" : The Irishman, l’atteso nuovo film di Martin Scorsese, sarà presentato lunedì 21 ottobre alla 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma (17-27 ottobre). Lo annunciano il direttore artistico Antonio Monda e Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, d’intesa con Francesca Via, direttore generale. View this post on InstagramA post shared by Antonio Monda (@AntonioMonda2) on Sep 16, 2019 at ...