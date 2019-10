Manovra | Palazzo Chigi | taglio al cuneo fiscale vale 40 euro al mese in busta paga

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Di tutt'altro avviso l'ex premier Renzi, che aveva innescato la polemica nel corso del "Festival delle città" in corso a Roma: «Io ho dato 80alper sei anni, ed hanno detto che era una mancia. Ora mettono solo 2 miliardi sul, e mica possono dire che è la rivoluzione del proletariato»

berlusconi : Il nuovo partito di #Renzi non nasce da un’esigenza del Paese, ma da una manovra di palazzo per condizionare il gov… - Michelamikba1 : RT @Musso___: La chicca : “Palazzo Chigi e Tesoro, tuttavia, potrebbero decidere di collegare alla manovra un disegno di legge delega per l… - giovannaconfal4 : RT @Lettera43: Palazzo Chigi calcola un beneficio medio di 40 euro al mese. E parla di «sostegno importante» al potere d'acquisto delle fam… -