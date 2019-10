Mai stati uniti | trama | cast e curiosità del film con Ambra Angiolini e Vincenzo Salemme

Fonte : tvzap.kataweb

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Cinque persone che non si sono mai incontrate prima, ma che scoprono casualmente di avere lo stesso padre, sono le protagoniste di Mai, commedia di Carlo Vanzina, in onda venerdì 4 ottobre alle 21.20 su Rai3. Mai: trailer MaiAngela, Carmen, Nino, Dario e Michele hanno vite complicate e personalità nevrotiche, ma devono intraprendere un viaggio tutti insieme negli, per spargere le ceneri del defunto e sconosciuto genitore in un lago in Arizona. È la condizione per incassare l’eredità, nonché l’occasione per conoscersi e scoprire questa nuova e un po’ insolita famiglia. Maiinterpreta Antonio mentre c’ènei panni di Angela. Ricky Memphis è Nino e Anna Foglietta invece presta il suo volto a Carmen. Completano ilGiovanni Vernia nel ruolo di Michele, Maurizio Mattioli in ...

