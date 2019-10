Made in Italy | da Università Nordest 1 | 8 mln per l’innovazione 2

Made in Italy : da Università Nordest 1 - 8 mln per l’innovazione : Padova, 4 ott. (AdnKronos) – Con finanziamenti per 1,8 milioni di euro destinati a sostenere le aziende nei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, Smact è il primo Competence Center a pubblicare un bando destinato alle imprese, dando così concretezza ad un pilastro della mission dei centri di competenza. Il bando, aperto fino al 29 novembre, prevede il cofinanziamento dei migliori progetti presentati ...

Dazi : Coldiretti - affossano record Made in Italy in Usa - in primi 8 mesi+8 - 3% : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – L’arrivo dei Dazi affossa il record storico realizzato dall’alimentare made in Italy in Usa dove si è realizzato un balzo del +8,3% nelle esportazioni nei primi otto mesi del 2019. E’ quanto emerge da una analisi ella Coldiretti in riferimento al Verdetto del Wto che ha autorizzato Dazi Usa nei confronti dei Paesi Europei per un ammontare di 7,5 miliardi di dollari nell’ambito della ...

Made in Italy ‘bullizzato’ sui mercati statunitensi : i dazi affosseranno l’Italia - si salvano olio e prosecco : Ci affosseranno. In nome di leggi di mercato che ai nostri produttori poco interessano, e in verità magari non ne capiscono nemmeno granché, ma che sanciranno la loro ‘morte economica’. E’ ormai certo, dunque, che la scure dei dazi statunitensi si abbatterà sul Made in Italy, con un fendente diretto e letale: una tariffa del 25% su pecorino romano, parmigiano reggiano, provolone e prosciutto. Gli unici che ne usciranno illesi ...

Lusso e charme raccolti in 63 metri - riflettori accesi sul Benetti M/Y ‘Metis’ : uno yacht che esalta il Made in Italy : M/Y ‘Metis’ è uno yacht custom di 63 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, il cui layout si sviluppa su 5 ponti La palestra personalizzata sul Fly Deck, la piattaforma touch-and-go per l’elicottero e l’appartamento armatoriale di oltre 160 mq con due letti matrimoniali ed una terrazza esterna fanno di “Metis” un Benetti davvero unico nel suo genere. L’architettura degli interni si sviluppa su un disegno ...

Dazi Usa per 7 - 5 miliardi : il Made in Italy trema per la stangata - Trump esulta : L'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) ha emesso una sentenza che potrebbe rivelarsi devastante per il made in Italy. A partire dal 18 ottobre gli Stati Uniti potranno applicare Dazi per 7,5 miliardi di dollari sulle esportazioni europee. I settori coinvolti vanno da quello aereo a quello agroalimentare. Colpito soprattutto il settore agroalimentare: l'Ue spera in un dialogo Donald Trump esulta per quella che definisce una vittoria da 7 ...

Dazi USA del 25% sul Made in Italy. Conte : "Problema serio" : I Dazi americani "sono un problema molto serio" per l’Italia dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel video in alto. Gli Usa hanno diffuso la lista dei prodotti agroalimentari italiani colpiti dai Dazi decisi dall’amministrazione Trump. Su questi prodotti, con il benestare dell’Organizzazione mondiale del commercio, si abbatterà una tariffa del 25%. WTO: via libera ai ...

Dazi Usa - colpo al Made in Italy : crollano le Borse Ue. Di Maio : «Ci difenderemo» : Le porte della guerra commerciale tra Usa ed Europa sono ufficialmente aperte, e l'Italia rischia di diventare uno dei bersagli di una controversia di lunga data che la riguarda solo in modo...

Made in Italy - dal Prosecco al Parmigiano : chi rischia di più dai dazi Usa : Nel 2018 il Made in Italy ha venduto merci e prodotti negli Usa per un valore complessivo di 42,5 miliardi di euro. E si tratta di un flusso in costante crescita negli ultimi anni: +5% rispetto al 2017

Dazi - la Iena consegna il parmigiano a Pompeo. La reazione di Conte : “Così non si difende il Made in Italy - mi lasci fare il mio lavoro” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha da poco stretto la mano a Mike Pompeo, a Palazzo Chigi, quando la giornalista de Le Iene Alice Martinelli si avvicina ai due e consegna un pezzo di parmigiano al segretario di Stato americano, col riferimento esplicito alle conseguenze di eventuali Dazi applicati dagli Stati Uniti al nostro export. Mentre Pompeo accetta il “regalo”, Conte non sembra gradire il blitz della Iena: ...

Dazi - Coldiretti : a Pompeo un cesto Doc con il meglio del Made in Italy : Un cesto Doc con il meglio del Made in Italy per lasciare un concreto ricordo dell’Italia è stato preparato dalla Coldiretti per il Segretario di Stato Usa Mike Pompeo, in vista delle decisioni che dovranno essere assunte sui Dazi ai prodotti europei. Si tratta, spiega Coldiretti, “di una selezione dei migliori prodotti italiani che arrivano sulle tavole degli Stati Uniti che complessivamente valgono 4,2 miliardi di euro e che potrebbero ...

Italmobiliare - Pesenti puntiamo sul Made in Italy : Italmobiliare, Pesenti puntiamo sul Made in Italy."L'operazione Italcementi ha chiuso la fase di quel proficuo investimento

Dazi Usa all’Ue - atteso il verdetto Wto per gli aiuti all’Airbus. Allarme per il Made in Italy - Conte intensifica dialogo con la Casa Bianca : Li aveva annunciati per la prima volta in campagna elettorale, ma in molti hanno creduto si trattasse solo di proclami e che Donald Trump non sarebbe andato fino in fondo. Invece la guerra commerciale sui Dazi, le imposte doganali che paga il Paese (o il produttore) che esporta un bene o servizio in un altro Paese, si è inasprita sempre di più. Dopo la Cina, gli Usa hanno chiesto il conto anche all’Europa e la sentenza della Organizzazione ...