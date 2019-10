M5S | online ‘Carta di Firenze’ | stop capo politico e proprietà Rousseau al Movimento 2

M5S : online ‘Carta di Firenze’ - stop capo politico e proprietà Rousseau al Movimento (3) : (AdnKronos) – Nella carta di Firenze si chiede poi il ‘miglioramento di ‘Tirendiconto’ per aver maggiore trasparenza sulle spese dei portavoce; completa ‘coerenza con le principali battaglie identitarie e territoriali del M5S ; formulazione di un ‘codice etico unico e inderogabile che imponga il pieno rispetto del mandato elettorale e disciplini la sovrapposizione tra nomine in societaÌ? pubbliche o ...

M5S : online ‘Carta di Firenze’ - stop capo politico e proprietà Rousseau al Movimento : Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Più democrazia, stop al capo politico, passaggio della proprietà della piattaforma Rousseau al M5S. Questi i punti nevralgici della ‘Carta di Firenze’, studiata dal gruppo degli ‘scettici’ del Movimento Cinquestelle riunitisi domenica scorsa nel capoluogo toscano per l’elaborazione di un documento da sottoporre ai vertici grillini, proiettato ad ‘un nuovo ...

M5S - l’intervento di Casaleggio all’Onu : “Voto online è modo di esercitare propri diritti. Accesso a cittadinanza digitale sia per tutti” : “La possibilità di votare online è un modo di esercitare i propri diritti. In Italia abbiamo l’esempio della piattaforma Rousseau, con la quale è possibile scegliere i propri rappresentanti e quali politiche perseguire, compreso il recente governo, sul quale si sono espressi 80mila votanti“. Lo ha detto Davide Casaleggio, nel suo intervento all’incontro sulla cittadinanza digitale all’Onu. La “cittadinanza ...

Voto su Rousseau su governo M5S-PD : record mondiale per una votazione politica online : record mondiale di partecipazione a una votazione politica online: la piattaforma Rousseau della Casaleggio & Associati è stata assoluta protagonista della giornata, tutti sono con il fiato sospeso in attesa della decisione degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, che daranno il via definitivo al governo M5S-PD oppure lo seppelliranno, forse per sempre. La votazione è cominciata alle ore 9 di stamattina e si concluderà alle ...

Programma governo M5S-Pd : bozza online in pdf - ecco tutti i punti : Programma governo M5S-Pd: bozza online in pdf, ecco tutti i punti Il Programma governo M5S-Pd inizia a prendere forma. È stata infatti diffusa online una bozza del Programma che contiene 26 punti principali. Come si legge nella prima pagina, datata martedì 3 settembre 2019, si tratta delle Linee di indirizzo Programmatico per la formazione del nuovo governo, ovvero una bozza di lavoro che riassume le linee Programmatiche che il Presidente ...

Rousseau - via al voto M5S fino alle 18. Programma online - dall'Iva a Roma : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

Rousseau - il giorno del voto online del M5S : gli iscritti votano sul governo Conte 2. Urne virtuali aperte dalle 9 alle 18 : È il giorno del voto su Rousseau. dalle ore 9 fino alle 18 sulla piattaforma online 115.372 iscritti al Movimento 5 stelle sono chiamati a decidere se dare il via o meno al governo con il Pd. Nel corso della giornata di lunedì, a schierarsi a favore del Sì all’esecutivo Conte 2 sono stati vari parlamentari con endorsement pubblici o semi-pubblici. E se in un primo momento il timore era che le tensioni dentro il M5s potessero influenzare il ...