M5s | gli auguri di Grillo per i 10 anni | ‘alleanza con Pd step evolutivo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Roma, 4 ott. (AdnKronos) – ‘Se io fossi il Movimento oggi sarebbe il mio compleanno”¦ ok, passi”¦ mi chiedono di fare il discorso: ma cosa direbbi? (così con i verbi siamo a posto)”. Così esordisce Beppesul suo blog, celebrando i 10del M5S, che cadono oggi, nel giorno di San Francesco. Un lungo post in cui il fondatore e garante del M5S fa il punto anche sull’alleanza col Pd. ‘In questo periodo – scrive – c’è molta attenzione mediatica rivolta alle mie uscite, in questo momento non ci sto pensando per nulla. Mi sono liberato completamente delle letture in chiave strategico/politica anche dei colpi di tosse. Se siamo riusciti ad allearci con il Pd (e loro con noi) possiamo vederla in due modi: necessità di poltrone oppure unoevolutivo della politica. Le mummie ci chiamano democristiani? Opinione di ...

AnnalisaChirico : Davide Casaleggio partecipa a un evento Onu, ‘promosso dal governo italiano’, per pubblicizzare la (sua) piattaform… - riotta : #Casaleggio dice che la piattaforma #Rousseau #M5S è studiata all'estero, per questo la porta all'Onu: confermo, la… - AnnalisaChirico : Per i 5S i conflitti di interessi puzzano solo se riguardano gli altri. Che sarebbe successo se Berlusconi avesse i… -