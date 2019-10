Luigi’s Mansion 3 festeggia Halloween su Switch con un nuovo video gameplay

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Tra igiochi in uscita nel corso del mese di ottobre, Luigi's3 è senza dubbio uno dei più promettenti. Impresa non facile, considerata la quantità e la qualità media dei titoli al debutto nelle ultime settimane, ma assolutamente alla portata della prossima esclusiva per Nintendorealizzata dai ragazzi di Next Level Games sotto lo sguardo attento della "grande N". Questo perché il ritorno di Luigi sulla console ibrida è apparso fin da subito un gioco solido e divertentissimo, che riprende tutti gli elementi della saga nata sull'indimenticabile GameCube nel 2002 - migrata su 3DS con il secondo episodio - elevandoli al quadrato, per poi affiancarli con feature precedentemente inedite. E se è vero che Luigi's3 sarà disponibile solo su Nintendoe NintendoLite dal 31 ottobre 2019, oggi Nintendo ci ricorda l'appuntamento nei negozi con lo ...

