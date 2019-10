Lo sfincione scompare dalle strade di Palermo | chiuso lo sfincionaro della Guilla

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Chiusa auna delle attività storiche di produzione del tipicopalermitano. Un laboratorio attivo da sempre, posto vicino alle sedi di polizia ed esercito, eppure è statosolo oggi dalla polizia municipale che ha proceduto al suo sequestro amministrativo. L’attività non avrebbe le dovute autorizzazioni per operare ma il fatto che più lascia basiti è che quel laboratorio operava d decenni. E si occupava di rifornire dila maggior parte degli “sfincionari” di, quelli che vanno in giro per ledel Capoluogo “abbanniando” la sua bontà. Da oggi però sarà difficile trovare quella che è diventata una vera e propria istituzione nei rioni die nelle zone del centro storico. Tanti sono infatti i turisti che vanno alla ricerca di uno dei cibi da strada tipici di. Con il sequestro del laboratorio, che si trova a piazza Sant’Isidoro ...