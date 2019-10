LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Tarenzi

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11′che attraverso un contropiede riesce a trovare il tiro da fuori area con Theuma che non trova la porta. 9′che spinge per trovare il vantaggio, sbaglia la girata da dentro l’area di rigore Giancinti. 7′ Ancora Bergamaschi che dalla destra trova dei varchi dove attaccare, ma per errori di precisione manca il passaggio giusto. 5′ Discesa di Bergamaschi che dalla fascia destra mette in mezzo un cross bassso ma il portiere Xuereb sventa il pericolo. 3′ Buona azione dell’sulla fascia destra Cernoia mette in mezzo perche da ottima posizione spara sopra la traversa. 1′ Inizio a ritmo basso per l’con buoni fraseggi a centrocampo. Inizia la partita! 17.25 Entrano in campo le squadre, tra poco inni nazionali. 17.20 Mancano solamente dieci minuti ...

