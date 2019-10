LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | Tarenzi

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66′ Bellissimo lancio di Girelli per Bergamaschi che di testa non riesce a dare forza al pallone che finisce fuori. 65′che sta producendo il massimo sforzo offensivo. 63′ Esceper Rosucci per l’. 61′sbaglia un gol già fatto, Bartoli davanti la porta non controlla la palla che finisce sui piedi diche si fa respingere il tiro dal portiere di. 59′ Theuma esce ed entra Said per. 58′dopo und’angolo controlla di mano e viene interrotta una pericolosa azione. 56′ L’ha effettuato 327 passaggi con una precisione del 83%. 54′che ora con errori tecnici non riesce più a trovare il possesso palla, serve calma. 52′ Si alza il baricentro dell’con i due terzini praticamente sulla ...

frankgabbani : Domani sera, @RadioItalia Live - Il concerto, Fosos Floriana, Malta #rilive - _GigiDAlessio_ : Ci vediamo venerdì sera su @RadioItalia in diretta da Malta per Radio Italia Live! #RILIVE #NoiDue #DomaniVedrai… - zazoomblog : LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA: punizione di Cernoia che si infrange… -