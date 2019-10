LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | serve la

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA46′ Fuori Tarenzi e dentro Girelli per l’. Inizia il secondo tempo! 18.17 Domina l’sopratutto grazie alla fascia destra con Bergamaschi che trova quasi sempre il tempo per crossare ma dentro l’aria di rigore è mancato il guizzo giusto per insaccare il pallone. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Fine del primo tempo risultato 0-0. 44′ Verticalizzazione dentro l’area di rigore da parte di Giuliano per Bartoli che non trova il pallone per pochissimo. 42′ Giallo per Cernoia per proteste su un fallo a centrocampo. 40′in contropiede con Borg prova il tiro dalla fascia destra che si infrange sull’esterno della rete. 38′ Punizione in posizione centrale di Cernoia che trova una deviazione che smorza la forza del pallone finendo debolmente sulle mani di ...

