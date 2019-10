LIVE Malta-Italia 0-0 calcio femminile | Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA | punizione

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40′in contropiede con Borg prova il tiro dalla fascia destra che si infrange sull’esterno della rete. 38′in posizione centrale di Cernoia che trova una deviazione che smorza la forza del pallone finendo debolmente sulle mani di Xuereb. 36′ Lancio di Galli per Giacinti che per poco non riesce a controllare il pallone per superare il portiere in uscita. 34′ Tuttadentro l’aria di rigore a protezione di Xuereb,in difficoltà a trovare spazi dove provare il tiro. 33′ Giuliano riceve dalla difesa un ottimo lancio, ma sbaglia il passaggio per Tarenzi calciando troppo forte. 31′ Il forte vento disturba le giocatrici cambiando la direzione del pallone in alcune circostanze. 29′ Marinelli al debutto sembra ancora emozionata in campo non riuscendo a farsi ...

frankgabbani : Domani sera, @RadioItalia Live - Il concerto, Fosos Floriana, Malta #rilive - _GigiDAlessio_ : Ci vediamo venerdì sera su @RadioItalia in diretta da Malta per Radio Italia Live! #RILIVE #NoiDue #DomaniVedrai… - zazoomblog : LIVE Malta-Italia calcio femminile Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA: sorprese nella formazione italiana -… -