LIVE Italia-Argentina 2-2 volley | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA | 8-7 al quinto

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Quanti regali argentini, errore al servizio di Martinez. 7-7 Balaso prende tutto, questa volta Cavuto è troppo tenero a rete e perde il contrasto. 7-6 Balaso ancora solido in difesa, Cavuto chiude uno scambio lungo. 6-6 In rete la battuta di Sanchez. 5-6 Loser riporta avanti i sud-americani. 5-5 Difesi gli attacchi di Nelli e Lavia, poi muro di Piano su Martinez. 4-5 Primo tempo di Ramos, che grida un “vamos”. 4-4 In rete la battuta di Palacios. Tanti errori per l’. 3-4 Martinez mette in crisi la ricezione azzurra, poi Lima non sbaglia il contrattacco. 3-3 Altro mani fuori di Lima. 3-2 Grande difesa di Balaso, poi Lavia la mette a terra con un tocco morbido. 2-2 Altro errore al servizio per l’, questa volta con Lima. 1-2 Attacco complicato e mani fuori di Lima. 1-1 Esce la battuta di ...

Assolombarda : Fare impresa significa servire il Paese, per un’Italia competitiva e sostenibile, per rendere migliore la vita di t… - _GigiDAlessio_ : Ci vediamo venerdì sera su @RadioItalia in diretta da Malta per Radio Italia Live! #RILIVE #NoiDue #DomaniVedrai… - zazoomnews : LIVE Italia-Argentina 0-1 volley Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA. Non basta lo sprint finale agli azzurri nel primo… -