LIVE Italia-Argentina 1-2 volley | Coppa del Mondo 2019 in DIRETTA Azzurri devastanti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, oggi venerdì 4 ottobre va in scena la prima giornata di qualificazioni femminili: a Stoccarda (Germania) incomincia la rassegna iridata, si inizia a fare sul serio e si entra nel vivo anche perché il turno eliminatorio mette in palio nove pass per le ...

2-1 Mano out Martinez da zona 4 2-0 Muroooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaa 1-0 Errore al servizio Argentina 25-12 La chiude Nelli con un bel diagonale da seconda linea! L'Italia domina e accorcia le distanze: 1-2 24-12 La pipe di Palacios 24-11 Cavuto non sbaglia da zona 4 23-11 Vincente il primo tempo di Candellaro 22-11 Servizio out Argentina 21-11 Errore al servizio Italia 21-10 ...

18-9 Out l'attacco argentino a chiudere una lunga azione 17-9 Diagonale di nelli che si spegne all'incrocio delle righe da zona 2 16-9 Vincente Palacios da zona 4 16-8 Murooooooooooooo Russoooooooooooo 15-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Candellaroooooooooooo 14-8 Vincente la diagonale di Lavia da zona 4 dopo la bella difesa azzurra 13-8 Non passa Lima da zona 4 12-8 Aceeeeeeeeeeeee ...

17-25 Mano out di Ramos in primo tempo e l'Argentina vince senza problemi il secondo set 17-24 Ace Palacios. Piove sul bagnato 17-23 Free ball Argentina 17-22 Il muro argentino su Nelli. Questo fa male 17-21 Il muro di Cavuto. Buono il suo ingresso 16-21 In rete il servizio dell'Argentina 15-21 Il primo tempo di Loser 15-20 Il pallonetto di Cavuto 14-20 Vincente la diagonale di ...

L'unico match di giornata in programma per quanto concerne la Coppa del Mondo di rugby riguarda proprio l'Italia: in Giappone, precisamente all'Ecopa Stadium di Shizuoka, oggi, venerdì 4 ottobre, alle ore 11.45 italiane, nella Pool B della rassega iridata andrà in scena il match degli azzurri, che se la vedranno con gli Springboks. Gli uomini di Conor O'Shea affronteranno infatti il Sudafrica per un posto ai quarti di ...

26-28 ll muro di Palacios su Nelli e se ne va il primo set per una Italia troppo fragile 26-27 La free ball di Palacios. Ancora la ricezione 26-26 Mano out di Lima da seconda linea dopo la ricezione problematica degli argentini 26-25 Mano out di Nelli da zona 4 25-25 Vincente il diagonale di Palacios da zona 4 contro il muro a tre 25-24 Servizio out Argentina 24-24 Il primo tempo di Ramos ...

14-18 Vincente Lima da seconda linea dopo il muro su Palacios 14-17 Tocco vincente in primo tempo di Russo 13-17 Il primo tempo di Ramos 13-16 Invasione Argentina a chiudere un'azione lunga e spettacolare 12-16 Ancora il primo tempo di Ramos. La differenza la sta facendo la ricezione, quasi sempre perfetta quella argentina, traballante quella azzurra. LIVEllo di battuta italiano ...

5.28: Le squadre si schierano in campo. Sotto ossservazione la ricezione e il servizio azzurro. Serve di più rispetto alle prime uscite per essere competitivi 5.25: E' il momento degli inni nazionali 5.24: nel secondo match l'Argentina ha superato 3-1 la Tunisia, prendendosi qualche pausa nel match. Squadra ampiamente rinnovata quella biancoceleste che ha mostrato già ottime ...

5.18: Gli azzurri arrivano da due sconfitte consecutive e provano ad invertire la marcia ma il compito si preannuncia duro perchè l'Argentina ha debuttato battendo nientemeno che i favoriti numero uno del torneo, gli Stati Uniti 5.16: Buongiorno agli appassionati di volley. Levataccia, questa mattina, per seguire la sfida dell'Italia che affronta l'Argentina nel terzo incontro ...

17.55 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.54 domenica, in virtù del piazzamento odierno, l'Italia partirà per prima e si giocherà il pass olimpico con Irlanda e Colombia. 17.51 Nove penalità per Lorenzo De Luca, l'Italia si salva per il rotto della cuffia chiudendo per 0″45 davanti alla ...

16.48 Quattro penalità per Paolo Paini ed Ottava Meraviglia di Ca' San Giorgio, l'Italia fa parte del quartetto di testa! 16.45 Nove penalità per il tedesco Ahlmann, Germania a quota 12. 16.42 Quattro penalità per Guery, punteggio totale del Belgio 4. 16.38 L'elvetico Martin Fuchs paga 8 penalità, Svizzera a quota 12. 16.37 16 penalità per l'egiziano El Dahan, con ...

Il programma completo della manifestazione – La presentazione della Finale di Nations Cup Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare della Finale di Nations Cup di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatterà oggi a Barcellona, in Spagna: alle ore 14.00 partirà a rincorsa al titolo con la prima prova che qualificherà le migliori otto alla prova ...

Presentazione delle gare di giornata – Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica, oggi giovedì 3 ottobre va in scena la settima giornata della rassegna iridata a Doha. Nella capitale del Qatar si assegneranno quattro titoli e si preannuncia grande spettacolo. Riflettori puntati sulle prove multiple, il francese ...

9-57: Un'Italia fragile mostra le sue potenzialità nel primo set ma poi si sciglie come neve al sole da metà del secondo parziale in poi. Tre finali di set da dimenticare per la squadra di Blengini che subisce la seconda sconfitta consecutiva, dice forse addio a qualsiasi velleità di podio e giocherà per crescere 19-15 La chiude Anderson, il match winner per gli usa che battono 3-1 ...