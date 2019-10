LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA | 4 ottobre | 4×100 donne in finale e a Tokyo con

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : 4 ottobre - Tamberi vuole il massimo nell’alto! Torna Filippo Tortu nella 4×100 - Massimo Stano nella 20 km di marcia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.16: Pronti alla partenza i protagonisti della seconda semifinale dei 1500 uomini. Al via Matthew Centrowitz (Usa), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Amos Bartelsmeyer (Ger), Josh Kerr (Gbr), Ronald Musagala (Uga), Matthew Ramsden (Aus), Manuel Tefera (Eth), Kevin López (Esp), Jake Wightman (Gbr), Ronald Kwemoi (Ken), Marcin Lewandowski (Pol), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Abdelaati Iguider ...

La presentazione delle gare di oggi – Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi – La presentazione della gara di Tamberi – La presentazione della gara di Stano Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica leggera, oggi venerdì 4 ottobre va in scena l'ottava giornata di gare a Doha (capitale del Qatar) e si tratta di un giorno ...

Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.41: Con la rimonta del tedesco Kaul si chiude anche la settima giornata di gare. Grazie per averci seguito e appuntamento a domani sera per l'ottava giornata con molto più azzurro al via. Buonanotte 23.39: La Germania conquista l'oro con Niklas Kaul con 8.691 punti, argento per lEstonia con Maicel Uib (8.604), terzo posto ...

Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 23.03: Al via la prima serie degli 800 dell'Eptathlon 22.57: Non è finita! Ci sono ancora le due gare conclusive dell'Eptathlon e del Decathlon 22.52: GARA STELLARE! Naser ORO PER IL BAHRAIN CON IL TERZO TEMPO DI SEMPRE, argento per le bahamense Miller Uibo con il quarto tempo di sempre, personale anche per la giamaicana ...

Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 19.55: Leonardo Fabbri è fuori dalla finale del peso. In finale vanno il neozelandese Gill con 21.12 e lo statunitense Kovaacs con 20.92. Il 20.76 di Mihalievic spinge Fabbri al 13mo posto e fuori dalla finale 19.51: nell'asta del Decathlon Uibo supera 5.40 al secondo tentativo 19.45: Vola in finale il numero uno stagionale, lo ...

Il programma di oggi – Gli italiani in gara oggi 16.42: Niente da fare per l'azzurra Cestonaro: nullo ed eliminazione per lei 16.40: Ultimo salto per Cestonaro 16.37: Nullo il primo lancio di Mayer 16.34: Iniziati i lanci del gruppo A del disco del Decathlon. C'è il secondo della classe Kevin Mayer 16.33: Al momento serve 14.12 per la finale. Misura alla portata di Cestonaro che ci ...

Presentazione delle gare di giornata – Il programma di oggi – Gli Italiani in gara oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2019 di Atletica, oggi giovedì 3 ottobre va in scena la settima giornata della rassegna iridata a Doha. Nella capitale del Qatar si assegneranno quattro titoli e si preannuncia grande spettacolo. Riflettori puntati sulle prove multiple, il francese ...

20.29: Queste le finaliste dei 400 ostacoli donne: Sage Watson (Can), Dalilah Muhammad (Usa), Anna Ryzhykova (Ukr), Rushell Clayton (Jam), Ashley Spencer (Usa), Zuzana Hejnová (Cze), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui) 20.27: niente finale anche per Pedroso che comunque merita un bell'applauso per la gestione di gara che le ha permesso di chiudere al quarto posto con 55″40. ...

20.19: C'è l'ultima azzurra in gara oggi, con poche speranze di superare il turno, Yarisleidis Pedroso. Al via nella terza semifinale Gianna Woodruff (Pan), Lauren Boden (Aus), Aminat Jamal (Brn), Sydney Mclaughlin (Usa), Lea Sprunger (Sui), Shiann Salmon (Jam), Yadisleidis Pedroso (Ita), Jessica Turner (Gbr) 20.17: Vince la giamaicana Clayton in 54″17, secondo posto ...

19.40: Ora la seconda semifinale dei 400 piani. Al via Steven Solomon (Aus), Jhon Alejandro Perlaza (Col), Philip Osei (Can), Kirani James (Grn), Steven Gardiner (Bah), ?Demish Gaye (Jam), Leungo Scotch (Bot), Vernon Norwood (Usa) 19.38: Nel peso dell'Eptathlon con 15.22 la belga Thiam, già prima in classifica, va in testa alla classifica provvisoria 19.37: Vince lo statunitense Kerley ...

18.59 Vola il disco di Nadine Muller che sale in quarta posizione con il sui 62.93. 18.58 Nell'ultima serie tutte le atlete stanno cercando di forzare per ottenere la misura di qualificazione ne sono venuti fuori quattro nulli consecutivi. 18.56 eliminata Daisy Osakue che annulla il suo terzo e ultimo tentativo, lancio effettivamente cortissimo. 18.54 Al termine del secondo turno del ...

18.33 Primo lancio di Daisy Osakue abbastanza distante dalla misura che vale la finale 57.55. 18.31 Sandra Perkovic vola subito nella finale del lancio del disco femminile con 65.20 18.28 Nafissatou Thiam vola a 1.89 nel salto in alto del decathlon. 18.25 A breve scenderà in pedana la prima delle italiane in gara si tratta di Daisy Osakue impegnata nel secondo gruppo del lancio del ...

18.00 Il bielorusso Vitaliy Zhuk prende la testa della gara di getto del peso maschile del decathlon con 15.13. 17.57 Sale di LIVEllo la gara di salto in alto dell'eptathlon, con sole due atlete che per il momento hanno superato quota 1.80 si tratta della finlandese Maria Hutington e dell'olandese Nadine Broersen. 17.54 In pista le atlete dei 5000 metri femminili, le più attese ...

17.13 Ancora emozioni dalla pedana del disco con la cubana Yaimé Perez che ottiene un ottimo 67.78. 17.11 Subito un'altra atleta che arriva DIRETTAmente alla finale del lancio del disco femminile, si tratta della tedesca Kristin Pudenz con 63.35. 17.08 Inizia col botto la qualificazione del lancio del disco con il 64.04 della francese Mélina Robert-Michon, ricordiamo che la misura che ...