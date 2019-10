L’ex uragano Lorenzo si abbatte sull’Irlanda | 20 000 persone senza elettricità | alberi

Allerta Meteo - L’ex uragano Lorenzo arriva sull’Irlanda : attesi “venti distruttivi - alberi abbattuti e inondazioni” [MAPPE] : Dopo aver devastato le Azzorre, l’ex uragano Lorenzo colpirà l’Irlanda oggi, 3 ottobre, come tempesta post-tropicale, portando forti venti e grandi onde estremamente pericolose. Il sistema si dirigerà verso nord-est nell’Atlantico ad ovest dell’Irlanda, per poi virare bruscamente verso est-sudest durante la giornata odierna e attraversare l’Irlanda. Rimarrà un sistema profondo sull’oceano, probabilmente toccando una pressione centrale circa ...

L’ex uragano Lorenzo muove verso l’Irlanda - ma che devastazione sulle Azzorre : Scritto da Federico Baggiani Rete Meteo Amatori - Weather for Passion I risultati del passaggio dell’uragano Lorenzo come categoria 2 non potevano che essere devastanti con raffiche di vento sui 160km/h ed onde oltre i 10m. sull’isola di #Faial, nell’arcipelago occidentale delle Azzorre. ( Foto di @meteo tràs os montes) Adesso l’uragano va per agganciarsi al flusso atlantico , diventando una ...