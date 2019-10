L’ex gieffino Angelo Sanzio ha trovato l’amore

“Ha tradito Ivana con lei”. Bomba su Luca Onestini : la soffiata (con tanto di foto) fa tremare L’ex gieffino : In queste ultime settimane si sono inseguiti numerosi pettegolezzi in merito alla lontananza tra Luca Onesti e Ivana Mrazova. l’ex concorrente del Grande Fratello, il reality Mediaset in cui ha conosciuto Ivana, è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, in onda su Rai 1, ha smentito, anche se indirettamente, quanto il web sospetta. Durante l’ospitata hanno giocato a ‘Tris’: un punto a ogni risposta corretta. Una domanda posta è stata ...

Mauro Marin L’ex gieffino è stato ricoverato in psichiatria : Mauro Marin è stato il vincitore del “Gf” e sta attraversando un periodo delicato della sua vita. Secondo le notizie diffuse da “La tribuna di Treviso” infatti sarebbe stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Montebelluna (Provincia di Treviso) la scorsa settimana per essere poi dimesso e riportato nuovamente all’ospedale per delle complicazioni. “Grazie ai medici, chi ha problemi come me non si ...

“Ma cosa hai fatto”. Fedro Francioni torna in tv - L’ex gieffino da Barbara D’Urso è irriconoscibile : Nell’edizione numero 3 del Grande Fratello, Fedro Francioni è uno di quelli che ha fatto la differenza. Simpatico, battuta sempre pronta, è rimasto nell’immaginario collettivo come un dei visi buoni e belli di quell’era ormai passata della televisione. Televisione che lo ha riaccolto, precisamente nel salotto di Pomeriggio 5. l’ex gieffino si è presentato alla corte di Barbara D’Urso diverso dai suoi esordi sul piccolo schermo: ha perso numerosi ...

Gennaro Lillio - grave lutto per L’ex gieffino : è morto nonno Guido : Grande Fratello, lutto per Gennaro Lillio: è morto suo nonno lutto per Gennaro Lillio: è morto nonno Guido e il modello lo ha ricordato con un bel messaggio su Instagram. In questi momenti i fan sanno far sentire il loro affetto, siamo certi che sono già tantissimi i messaggi giunti a Guido. La notizia della […] L'articolo Gennaro Lillio, grave lutto per l’ex gieffino: è morto nonno Guido proviene da Gossip e Tv.