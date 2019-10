Le violenze choc della badante straniera | botte alla 90enne malata

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Ignazio Riccio L’anziana non era in grado, per le limitate facoltà cognitive, di raccontare dei soprusi subiti, ma i familiarivittima si sono insospettiti e hanno avvisato i carabinieri È originaria dell’Est Europa laextracomunitaria 53enne arrestata dai carabinieri di Cava dei Tirreni, nel Salernitano. La donna è stata scoperta in flagranza di reato mentre maltrattava un’anziana di 90 anni a cui prestava assistenza, affetta da una malattia invalidante. Le indagini dei militari sono durate alcune settimane. Laè stata tradita dalle intercettazioni ambientali e dalle immagini delle videocamere posizionate in casa dalle forze dell’ordine su richiesta del pubblico ministero. video 1763132 Lanon era in grado, per le limitate facoltà cognitive, di raccontare dei soprusi subiti, ma i familiarivittima si sono insospettiti per le ferite sul ...