Le parole della settimana | Charlotte Casiraghi nello studio di Massimo Gramellini

Treccani inaugura il Festival della lingua italiana : «Difendiamo le parole - per la nostra libertà» : «Sono convinto che la parola sia stata, sia e debba continuare a essere espressione di ragionamento, condivisione e anche, senz’altro, confronto tra diverse posizioni». Con questa intenzione, o sarebbe meglio dire «missione», dichiarata dal direttore generale Massimo Bray, Treccani ha deciso di scendere in campo, organizzando quest’anno la prima edizione del Festival della lingua italiana – #leparolevalgono, che si terrà a Lecco dal ...

Le parole della Settimana - la nuova edizione dal 5 ottobre in tv su Rai3 : Sabato 5 ottobre andrà in onda, su Rai 3, la prima puntata della nuova edizione de Le Parole della Settimana, noto talk show incentrato sul tema della comunicazione condotto dal giornalista e scrittore Massimo Gramellini. Quest'anno il programma arriva alla quarta edizione e dà appuntamento ai telespettatori per ogni sabato alle ore 20:15. Facendo un breve excursus sulle sue origini, un tempo questo format era incluso come una rubrica ...

Morte Squinzi - le parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...

Ciliverghe - la presentazione della gara contro la Savignanese : le parole di Carobbio : E’ pronto a tornare subito in campo il Ciliverghe dopo il successo in Coppa Italia a Mantova contro la capolista del campionato, con la squadra di Carobbio chiamata ad una nuova trasferta dove è attesa dal confronto con la Savignanese domani alle ore 15. Il pieno recupero di Sola riporta a pieno regime la mediana, mentre in difesa danno forfait Minelli, operato ieri al ginocchio, e Garofalo con Ait Bakrim fermo ai box per l’infortunio alla ...

Palermo - striscione per la liberazione di Antonino Speziale : le parole della vedova Raciti : Ieri sera, dopo la partita del Palermo contro il Marina di Ragusa, gli ultras della ‘Curva Nord 12‘ hanno affisso uno striscione con la scritta ‘Gli ultras non dimenticano, Speziale libero‘. Antonino Speziale, condannato per l’omicidio preterintenzionale di Filippo Raciti, il poliziotto ucciso durante gli scontri tra tifosi nel derby Catania-Palermo del 2007, tornerà in libertà nel 2021. Speziale è stato ...

Biodegradabile - compostabile - carbon neutral : cosa significano le parole della sostenibilità ambientale : Materiali che si trasformano in compost in meno di tre mesi. Buste di plastica che, anche se biodegradabili, non vanno mai disperse nell’ambiente. Il vocabolario della sostenibilità ambientale è fatto di parole da conoscere per leggere bene le etichette. Ecco i principali: B come Bio-degradabile – Indica la capacità di un materiale di essere degradato in sostanze più semplici attraverso microorganismi che lo ‘mangiano’ e lo ...

MotoGp – Marquez convinto della strategia - Dovi determinato e Miller pensa a… mamma : le prime parole dei protagonisti del Gp di Aragon : Marc Marquez soddisfatto del suo lavoro in pista, Dovizioso determinato e Miller pronto a sorprendere la madre in Australia: le parole dei primi tre classificati del Gp di Aragon E’ Marc Marquez il vincitore del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha fatto il vuoto dietro di sè sul circuito del Motorland, dominando la gara sin dalla partenza. Un eccezionale secondo posto per Andrea Dovizioso, che è riuscito in una incredibile ...

MotoGp - Valentino Rossi finalmente felice della sua Yamaha : le parole del Dottore fanno sperare i fan : Il pilota pesarese ha commentato i risultati ottenuti nelle prime prove libere del Gp di Aragon, concentrandosi già sulla giornata di domani Una prima giornata di libere a due facce per Valentino Rossi, diciassettesimo nelle FP1 e secondo al termine delle FP2. Una crescita esponenziale nel giro di poche ore che ha fatto sorridere la Yamaha, riuscita a piazzare anche Maverick Viñales al primo posto per una doppietta che lascia tranquilli in ...

Nadia Toffa - le parole della mamma a Gianluigi Nuzzi : "Cosa c'era nel suo computer" - coraggio da guerriera : In questi giorni il giornalista Gianluigi Nuzzi si è recato a Brescia, per far visita alla madre di Nadia Toffa, ad un mese esatto dalla sua scomparsa, avvenuta ad appena 40 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore al cervello. L'incontro è stato condiviso su Instagram dal giornalista. Margeri

Cessione Sampdoria - significative le parole di Mantovani sulle tempistiche della trattativa : Cessione Sampdoria, a Radio Kiss Kiss ha parlato l’ex presidente blucerchiato Enrico Mantovani, numero uno del club dal 1993 al 2000. Sono giorni decisivi: entro venerdì si aspetta l’offerta definitiva dai due magnati Jamie Dinan e Alex Knaster che finanziano l’operazione. Il presidente Massimo Ferrero chiederebbe una cifra intorno ai 95 milioni. “Il fatto che Vialli abbia scelto la Samp – dice Mantovani ...

Måneskin : “Le parole lontane” è il nuovo singolo estratto dall’album “Il ballo della vita” : In radio dal 13 settembre The post Måneskin: “Le parole lontane” è il nuovo singolo estratto dall’album “Il ballo della vita” appeared first on News Mtv Italia.

Elisa Pomarelli - le parole della stampa sono un atto politico. Una dichiarazione di guerra : Che cosa si deve dire, ancora, sulla narrazione tossica dei media? Se i giornalisti imbellettano la violenza contro le donne e la chiamano “amore, “passione” e iniettano linfa nella sottocultura del femminicidio; se provano empatia per i violenti e la loro triste sorte ma dimenticano le donne uccise; se continuano a inflazionare l’ego dei killer raccontandoci quanto soffrissero per un “amore non corrisposto”, quanto “desiderassero” la donna che ...

Fabio Sanfilippo - la madre della figlia di Salvini scrive una lettera a Libero e si sfoga : “Ho provato rabbia e dolore a leggere quelle parole meschine” : “È un delitto giornalistico imperdonabile. Perché gratuito, miserabile e soprattutto ignorante”. Così Giulia Martinelli, ex compagna e madre della figlia del leader leghista Matteo Salvini, si sfoga in una lettera inviata a Vittorio Feltri. Nello sfogo la Martinelli si riferisce a quanto scritto nel post pubblicato su Facebook dal caporedattore di Rai Radio1 Fabio Sanfilippo il 4 settembre. Il giornalista, oltre a riferirsi al leader ...

Atalanta - le prime parole di Kjaer : “Vogliamo ripetere i risultati della scorsa stagione” : “Sarà una stagione molto lunga e dura. L’Atalanta ha chiuso l’ultimo campionato al terzo posto e dobbiamo provare almeno a eguagliare quel risultato, senza dimenticare che la squadra ha raggiunto anche la finale di Coppa Italia. Ci aspetta una bella stagione, anche la Champions sarà una grande esperienza per me e per la società: spero che ci divertiremo e vinceremo”. Queste le prime parole di Simon Kjaer da ...