Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Robert Deè statodi “discriminazione di” dalla sua ex assistente Graham Chase Robinson, che lo ha denunciato al tribunale federale di Manhattan, chiedendo un risarcimento di 12 milioni di dollari. La donna hal’attore premio Oscar di aver creato un ambiente di lavoro ostile alle donne utilizzando un linguaggio sessista. Secondo la testimonianza di Robinson l’attore si sarebbe rivolto a lei con appellativi offensivi come “fighetta” e “mogliettina dell’ufficio”.La donna ha scritto nella denuncia, riportata dal quotidiano CNBC, di essere stata sottoposta “ad anni didie molestie” che l’hanno poi costretta a lasciare il posto di lavoro presso la società dell’attore, la Canal Productions. Robinson sarebbe stata costretta ad eseguire compiti da lei ...

HuffPostItalia : 'Lavoravo più degli uomini'. De Niro accusato di discriminazioni di genere da una ex dipendente - sissisupersissi : Oggi ho preso un pugno in faccia. Sul naso. In mezzo. Mentre lavoravo. Nulla di grave, ma dovrei dormire e sento ch… - stefanodirusso1 : @mattia_lz @matteorenzi Ma di lavoro minorile ci sono in tutti i stati, chi più, chi meno, anche io nell'artigianat… -