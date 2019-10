Last Christmas | le musiche di George Michael ispirano l’atteso film

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2019)Sony Music è lieta di presentare l’album della colonna sonora che accompagna l’attesissimonatalizio della Universal Pictures “” ispirato alla musica die degli Wham! diretto da Paul Feig, scritto insieme all’attrice vincitrice dell’Oscar Emma Thompson, con la partecipazione di Emilia Clarke (Game of Thrones), Henry Golding (Crazy Rich Asians), Michelle Yeoh e la stessa Emma Thompson.L’album della colonna sonora di “” include 3 favolosi brani degli Wham!, tra cui “” ed “Everything She Wants”, e 12 dei brani più amati didei suoi anni da solista. Disponibile in tutti i negozi di dischi e store digitali dall’8 Novembre – in CD e Digitale – e dal 15 Novembre in vinile. Pre-order https://smarturl.it/OST Parlando del suo incontro con ...

