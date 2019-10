La vita è troppo cara e scoppia la rivolta | oltre 40 morti | l’Iraq di nuovo nel caos

Dieta con frutta secca : quanta mangiarne per e vita re i kg di troppo : Per ridurre il rischio di obesità basterebbe assumere ogni giorno circa 14 grammi di frutta secca . Questa è la principale conclusione di uno studio scientifico pubblicato sulle pagine della rivista scientifica BMJ Nutrition, Prevention & Health. Si parla di un lavoro molto ampio, che ha coinvolto più di 51.000 soggetti di sesso maschile (età compresa tra i 40 e i 75 anni), ma anche oltre 200.000 donne tra i 22 ei 55 anni. A un follow up di ...

Ora ho ripreso in mano la mia vita ! Elisa Isoardi si spoglia dopo i commenti sui chili di troppo : La bella conduttrice del cooking show di Rai1 si mostra raggiante in un'intervista rilasciata al settimanale Gente. Elisa Isoardi sembra essersi lasciata alle spalle quel periodo buio che ha attraversato dopo la fine della storia con Matteo Salvini. Con entusiasmo rivela sulle pagine della rivista: "È un momento buono, di serenità, di stabilità. Mi sento libera di fare ciò che voglio".\\ Più volte nel corso di questi ultimi mesi, Elisa Isoardi è ...

Troppo alcol alla festa di fine anno scolastico! Tre minori rischiano la vita : Sono stati soccorsi in tempo i 3 minori che, in provincia di Sondrio, hanno sfiorato il coma etilico alla festa di fine scuola. Nella piccola Piateda, paese della Valtellina in provincia di Sondrio, tre ragazzini hanno rischiato di perdere la vita per colpa dell’alcol. Venerdì sera si erano ritrovati assieme ad un centinaio di coetanei nella discoteca del paese per festeggiare la fine delle lezioni. Non è ancora chiaro se ...