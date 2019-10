Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) C’è unache contrasta con tutte quelle riportate dalla stampa sulla questione, è quella di. Il quotidiano torinese parla di accordo per la tribuna del capitano aaddirittura rilancia e parla dicome “capitano esemplare” che avrebbe incitato i compagnidi salire in tribuna “Nell’ultimo allenamento a Castelvolturno si era allenato piano e Ancelotti lo aveva convocato nel suo ufficio per chiedergli spiegazioni. Pare cheabbia confessato la necessità diun po’ ile, con i belgi che correvano tanto, si era deciso di lasciarlo in tribuna. Scelta tecnica? Sì, ma il provvedimento è a metà strada col profilo punitivo della decisione. Chi si allena male, non gioca: la regola scritta da Ancelotti vale per tutti i calciatori del gruppo.si è comportato da capitano esemplare: ...

napolista : La versione di Tuttosport: #Insigne ha chiesto di tirare il fiato prima di #Genk Il quotidiano torinese addirittur… - SiamoPartenopei : La versione di Auriemma su Tuttosport: è stato Insigne a chiedere ad Ancelotti di tirare il fiato prima di Genk - SiamoPartenopei : La versione Auriemma su TuttoSport: è stato Insigne a chiedere ad Ancelotti di tirare il fiato prima di Genk -