La Turchia | il paese bloccato nel tunnel dell' orrore Dove le donne alzano la voce

Fonte : espresso.repubblica

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Le ribelli di Istanbul, un gruppo coraggioso di scrittrici in prima linea. Contro repressioni e sessismo. A difesaa laicità e degli ultimi. Pinar Selek: «Sogno un mondo che non costringa a fuggire»

Isaver71 : RT @elenapinta: @samish80 Se poi tutto questo porta pubblicità o denaro al vostro paese è una cosa positiva, e credo che la Turchia e il po… - lukarighi : @TommasoMignini Intanto in Turchia,paese candidato a entrare nella Ue,nuovo giro di vite sulla vendita di alcoolici.. - DmitryEvic : In Italia si sono venduti il paese, in Grecia si stanno ribellando mettendo in risalto la tratta dei Balcani che l'… -