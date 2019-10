La trattativa segreta sui migranti | Al Cara di Mineo gli italiani incontrano il

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Era l′11 maggio 2017, l’Italia stava discutendo con la Libia per arrivare a un accordo con il quale bloccare il flusso deiverso l’Italia e, aldi, senza lasciare traccia, entrava il boss dei trafficanti libici, il famigerato Bija. Per trattare con gli 007. Lo racconta l’Avvenire, che parla di unaavvenuta nel centro di permanenza dei, e riporta le foto dell’incontro. A quel tavolo, insieme con Abd al-Rahman al-Milad, questo il vero nome del trafficante, oltre a rappresentanti dell’Italia, c’erano anche altre persone. Il quotidiano dei vescovi spiega:(erano presenti) “Anche delegati nordafricani di alcune agenzie umanitarie internazionali, probabilmente ignare di trovarsi seduti a fianco di un signore della guerra dedito alle violazioni dei diritti umani.Che l’Italia non ...

