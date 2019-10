La scelta di una mamma | Ho ritirato mia figlia da scuola | manca l' insegnante di

Sassari - la scelta disperata di una madre : "Ritiro mia figlia da scuola fino a che non avrà l'insegnante di sostegno" : Federica, 19enne con disabilità mentale, attende dall'inizio dell'anno un insegnante di sostegno. Per lei la scuola è diventata un disagio quotidiano, per questo la madre l'ha ritirata. La speranza è che qualcuno le aiuti. "Non potevo più vederla soffrire: seduta al banco da...

X Factor 13 - Bootcamp : una scelta farà infiammare il pubblico : Va in onda questa sera, su Sky Uno, la prima parte dei Bootcamp di X Factor 13 dal Mediolanum Forum di Assago.Si rimescolano le carte e per Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta e per loro sarà difficilissimo scegliere: bisognerà essere selettivi, severi e anche un po’ competitivi. Inizia così, con il temutissimo “momento delle sedie”, la gara anche tra i giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle e in onda giovedì 3 ottobre ...

X Factor 13 - Bootcamp di Sfera Ebbasta e Samuel : una scelta farà infiammare il pubblico (video) : Va in onda questa sera, su Sky Uno, la prima parte dei Bootcamp di X Factor 13 dal Mediolanum Forum di Assago.Si rimescolano le carte e per Malika Ayane, Mara Maionchi, Samuel e Sfera Ebbasta e per loro sarà difficilissimo scegliere: bisognerà essere selettivi, severi e anche un po’ competitivi. Inizia così, con il temutissimo “momento delle sedie”, la gara anche tra i giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle e in onda giovedì 3 ottobre ...

#UnasceltaVincente : al via la campagna sull’importanza delle vaccinazioni in età adulta : “La longevità è una partita che si vince giocando d’anticipo!” Parola del ‘campione del mondo’ Marco Tardelli, testimonial dello spot televisivo al centro della nuova campagna di comunicazione sociale #UnaSceltaVincente realizzata da Italia Longeva, la Rete del Ministero della Salute sull’invecchiamento e la longevità attiva, con il patrocinio di SIGG, SIMG, SItI e Responsabilità Sociale Rai, per sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle ...

Big Sanremo 2020 - Amadeus fa una scelta clamorosa : “Deciderò…” : Sanremo 2020, Big in gara. Amadeus fa un annuncio sui cantanti: “Li sceglierò solo io” E’ Fanpage.it a parlarne: Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo 2020, ha annunciato che la scelta dei cantanti in gara nella categoria Big spetterà solo ed esclusivamente a lui. Dunque la commissione musicale che si occuperà invece dei Giovani di Sanremo 2020, non avrà alcun ruolo nella scelta degli artisti ‘veterani’ che ...

Sky : Insigne in tribuna per scelta tecnica : Massimo Ugolini da Sky Sport dice che contro il Genk in Champions Insigne in panchina si tratta di una scelta tecnica, che rientra nelle normale rotazioni dell’allenatori. Anche se – aggiungiamo noi – Insigne è andato in panchina già col Brescia. Ugolini: «La gestione ci sta come scelta tecnica, Insigne è il capitano, anche lui deve dare l’esempio. Certo sarebbe potuto andare Younes in tribuna». Le anticipazioni di Sky ...

La sostenibilità? E' una scelta strategica : Roma, 2 ott. - (AdnKronos) - “La grande partecipazione alla settima edizione del Salone dimostra che le organizzazioni hanno compreso che la sostenibilità è una scelta strategica, un asset competitivo per il successo perché gli investitori e i consumatori sono sempre più attenti e consapevoli", così

La sostenibilità? E’ una scelta strategica : Roma, 2 ott. – (AdnKronos) – ‘La grande partecipazione alla settima edizione del Salone dimostra che le organizzazioni hanno compreso che la sostenibilità è una scelta strategica, un asset competitivo per il successo perché gli investitori e i consumatori sono sempre più attenti e consapevoli”, così Rossella Sobrero, del gruppo promotore del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale che si chiude oggi a ...

Vieni da Me - Gessica Notaro sul fratello morto : “È stata una sua scelta” : Gessica Notaro a Vieni da Me fa una confessione a Caterina Balivo sul fratello morto Ospite della puntata di martedì 2 ottobre di Vieni da Me, Gessica Notaro è stata protagonista della Cassettiera. Intervistata da Caterina Balivo, la riminese sfregiata con l’acido ha ripercorso le varie tappe della sua vita. Dal cassetto Gessica Notaro ha estratto una bambola e ha ricordato che ai compleanni tutti le regalavano bambole ma il problema è che ...

Sondaggi : la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

Sondaggi - la Lega perde quasi un punto in una settimana - ma resta la scelta di uno su 3. Pd e M5s sotto quota 20%. Italia Viva in calo : La Lega continua a oscillare e questa settimana arretra di qualche decimale, ma il suo bacino elettorale potenziale resta sempre dentro la forbice tra il 32 e il 34 per cento. Dietro il Carroccio prosegue il testa a testa al rallentatore tra Pd e M5s. Sono i dati principali del Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 che se da una parte conferma la dissipazione del patrimonio elettorale raccolto da Matteo Salvini finché era al governo (dal 30 ...

Nicholas Green - a 25 anni dall’omicidio i genitori tornano in Calabria. “Donare i suoi organi non fu una scelta difficile” : “Perdere Nicholas è stata la cosa più dura che mi sia mai capitata. Ma donare i suoi organi non è stata una scelta difficile. Che lui sia riuscito a salvare altre giovani persone è un miracolo medico. Che queste vivessero nella sua nazione preferita sembra semplicemente giusto“. Maggie Green, madre di Nicholas, ricorda così quel 1 ottobre del 1994. Sono passati 25 anni, ma quello che è successo rimane nitido. La famiglia Green era in ...

Abruzzo - Lega attacca Fdi per nomina su adozioni. Il governatore Marsilio sotto accusa. Pd : “scelta inopportuna. Serve spiegazione” : Alta tensione nella Lega in Abruzzo, dove il partito di Salvini è al potere dopo aver preso il 27 per cento alle elezioni regionali di inizio anno. sotto accusa una delle ultime nomine del governatore Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, che ha scelto Caterina Longo, avvocato e moglie dell’assessore regionale al lavoro Piero Fioretti, come rappresentante abruzzese della commissione per le adozioni internazionali. Entrambi, marito e consorte, ...

Palermo : Fp Cgil - 'dimissioni Camera Commercio? scelta inopportuna' (2) : (AdnKronos) - "Il nuovo consiglio Camerale aveva intrapreso un percorso virtuoso - aggiungono Agliozzo e Campagna - nel quale anche Unioncamere nazionale aveva dato il suo contributo e che ha portato alle soglie di un accordo con Inps nazionale che si accolla l’onere del pagamento, ricevendo in cont