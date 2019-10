La Russia sta aiutando la Cina a dotarsi di un sistema che mandi un’allerta in caso di

Rugby - Mondiali 2019 : Irlanda-Russia 35-0 - serve un’ora per conquistare il bonus : Doveva scrollarsi di dosso la delusione per la sconfitta con il Giappone e l’Irlanda lo fa contro una Russia volenterosa, ma nulla più. Tre mete nel primo tempo chiudono il discorso e nella ripresa arriva il bonus importante in chiave quarti di finale per Sexton e compagni, che però continuano a non essere convincenti come dovrebbero. Irlanda che non vuole lasciare spazio a dubbi dopo il ko con il Giappone e bastano 100 secondi a Rob ...

LETTURE/ Ortodossia e potere - una lettera che sta cambiando la Russia : Trenta sacerdoti ortodossi del patriarcato di Mosca hanno sottoscritto una lettera aperta in difesa delle persone ingiustamente condannate

Formula 1 – Vettel si lascia alle spalle la Russia : giornata di lavoro a Maranello in vista del Giappone : Vettel a Maranello per una giornata di lavoro al simulatore in vista del Gp del Giappone Dopo l’amara delusione del Gp di Sochi, la Ferrari non ha intenzione di gettare la spugna, consapevole di poter dare filo da torcere alla Mercedes. Le vittorie di Spa, Monza e Singapore hanno dato la carica giusta al team di Maranello per continuare a far paura alle Frecce Argento, nonostante la delusione russa. Photo4/LaPresse Per preparare al ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : risultati e classifica. Brasile - Polonia e Russia in testa. Italia sconfitta all’esordio : La Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile si disputa in Giappone dal 1° al 15 ottobre, partecipanto 12 Nazionali provenienti da tutto il Pianeta che si affrontano in un round robin. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata del prestigioso torneo. CLASSIFICA Coppa DEL Mondo Volley 2019: 1. Brasile 1 vittoria (3 punti) 2. Polonia 1 vittoria (3 punti) 3. Giappone 1 vittoria (3 punti) 4. Russia 1 vittoria (3 punti) 5. Egitto 1 ...

Russia testa missile balistico intercontinentale : potrebbe colpire gli USA in qualsiasi momento : Il governo russo ha reso noto ieri di aver testato un missile, del tipo Topol-M, che nel suo lancio ha coperto una distanza, 5.500 chilometri colpendo il bersaglio posto in una delle più remote e isolate aree del paese. Il razzo, tuttavia, potrebbe raggiungere senza problemi anche gli Stati Uniti.Continua a leggere

Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano a raccogliere informazioni per screditare l’inchiesta sul cosiddetto Russiagate - scrive il “New York Times” : Il New York Times scrive che in una recente telefonata il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe cercato di convincere il primo ministro australiano Scott Morrison a aiutare il procuratore generale William P. Barr a raccogliere informazioni per un’indagine

Russia : una sosta e una lunga battaglia a colpi di strategia : Lewis Hamilton vince il GP di Russia dopo essere partito secondo grazie a una sosta medium-soft durante il periodo di Virtual Safety Car. Stessa strategia per il compagno di squadra Valtteri Bottas, 2° al traguardo. Ci sono state diverse tattiche nei 53 giri della gara, condizionata da due safety car: una nelle primissime fasi, l’altra […] L'articolo Russia: una sosta e una lunga battaglia a colpi di strategia sembra essere il primo ...

F1 - GP Russia 2019 : Mercedes - il Mondiale ormai è in pugno. Alla Ferrari resta l’obiettivo di vincere più gare possibili : In Formula Uno, com’è ben noto, tutto può cambiare nel breve volgere di pochi istanti. Se una settimana fa un semplice pit-stop anticipato aveva regalato la doppietta Alla Ferrari nel Gran Premio di Singapore, oggi il ritiro di Sebastian Vettel ha rovinato il secondo uno-due consecutivo per il team di Maranello, fino a permettere (grazie al regime di Virtual Safety Car) a Lewis Hamilton di sopravanzare un Charles Leclerc che sembrava ...

F1 - GP Russia 2019 : Ferrari - un gioco di squadra incomprensibile. Leclerc agevolato mentre Vettel stava dominando. Poi il crack.. : Utilizzando una nota canzone di Fabio Concato questa poteva e doveva essere Una domenica bestiale per la Ferrari e invece si è trasformata in un incubo su più fronti. Il GP di Russia 2019 di F1 si è chiuso con una sorprendente doppietta Mercedes regalata su un piatto d’argento dai problemi di affidabilità della vettura di Sebastian Vettel che sono capitati nel momento perfetto per permettere alle Frecce d’Argento di sfruttare la ...

Toto Wolff F1 - GP Russia 2019 : “Doppietta inattesa - la fortuna è stata con noi. Binotto ha problemi con Vettel e Leclerc” : La Mercedes festeggia un’inattesa doppietta nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è corsa oggi pomeriggio a Sochi. Lewis Hamilton ha vinto approfittando della rottura del motore di Sebastian Vettel e della conseguente virtual safety car che gli ha permesso di superare Charles Leclerc, seconda piazza per Valtteri Bottas e festa grande per le Frecce d’Argento. Il team principal Toto Wolff è stato molto chiaro ai microfoni ...

Mattia Binotto F1 - GP Russia 2019 : “Non siamo stati perfetti - la vittoria l’abbiamo regalata. Sulle strategie…” : Ancora una volta Mattia Binotto avrà una domenica pomeriggio più lunga del previsto. Il team principal della Ferrari, infatti, dovrà prendere i suoi due piloti e intraprende una discussione nella quale dovrà spiegare i perchè ed i percome di una strategia che ha lasciato molti punti interrogativi e che poteva rischiare di incrinare i rapporti tra i due piloti di Maranello, dopo il precedente di Singapore. A monte, tuttavia, l’amaro in ...

F1 - Pagelle GP Russia 2019 : Hamilton c’è sempre - Leclerc sfortunato - Vettel ci prova ma finisce ko - Verstappen anonimo : Il Mondiale 2019 di F1 non finisce di regalare sorprese. Quando tutto sembrava portare verso una seconda doppietta Ferrari nel Gran Premio di Russia 2019 di F1, gli eventi fanno crollare questo scenario, e l’uno-due porta la firma della Mercedes che se lo vede recapitato come un gentile regalo. Andiamo a consegnare le Pagelle della gara di Sochi, con pochi piloti che meritano volti particolarmente alti. LE Pagelle DEL GP DI Russia ...

Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo - Leclerc stacca Verstappen : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia : Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per ...

F1 - GP Russia 2019 : il ritiro di Vettel e la virtual safety-car. Ecco come la Ferrari ha perso una gara che stava dominando : Sembrava un GP dominato quello di Russia (16° round del Mondiale 2019 di F1) da parte della Ferrari: uno-due con Sebastian Vettel e Charles Leclerc e strategia del pit-stop che stava premiando quest’ultimo, dopo che il monegasco aveva agevolato il sorpasso del compagno di squadra al via grazie all’effetto scia, per difendersi dal Lewis Hamilton. Una strategia un po’ particolare che, comunque, stava dando i suoi frutti, anche ...