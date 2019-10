La regola Ancelotti | chi si allena male | va in tribuna Insigne ha capito

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il caso, per Carlo, di fatto non c’è stato. Sarebbe stato un caso il contrario: consentire a chi non dà il massimo inmento, di ritenersi comunque indispensabile e quindi con una maglia tra gli undici. Nella trasferta di Genk è andata in frantumi l’immagine dibuonista. Per molte – troppe – persone il confine tra l’essere educati e il non saper farsi rispettare è sottile. In realtà non è affatto così. E non lo è nemmeno per l’tore del Napoli che spesso ripete la massima di Arrigo Sacchi: “ci sono due modi per convincere le persone: per persuasione o per percussione. Io preferisco la prima”. Ma all’occorrenza, quando non c’è altro modo, scatta la seconda modalità. È successo con Lorenzo. «L’ho visto poco brillante inmento» è stata la risposta edulcorata ma comunque sincera. Leader calmo ...

