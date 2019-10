La nuova vita di Adriano Malori | “Ho rischiato la sedia a rotelle | ora sono felice Ganna

Fonte : oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2019) A volte risulta difficile credere al fatto che lati offra sempre una seconda possibilità.ci ha creduto profondamente, ha lottato come un vero e proprio guerriero per riprendere in mano la sua esistenza, avere il coraggio di guardare in faccia la realtà, capire che purtroppo la sua carriera era finita troppo presto, e ripartire da zero; reinventarsi, scrivere un’altra storia della sua seconda. Unache adesso lo appaga, che lo rende orgoglioso. Anche se ogni tanto la mente torna a quel 22 gennaio 2016, a quella maledetta caduta al Tour de San Luis, al calvario subìto, alla tenacia nel ritornaremente in sella dopo otto mesi. Ma poi, nel luglio del 2017, è arrivata la decisione più dura, più difficile: il ritiro. Dalla medaglia d’oro tra gli Under 23 nella prova a cronometro del Mondiale di Varese 2008, all’argento nella medesima ...

alinodiamanti23 : In bocca a lupo per la tua nuova vita !!!!!!!! Grande esempio per tutti !!??????????????????????????@ClaMarchisio8 - virginiaraggi : Le aree gioco dei parchi di Roma tornano a nuova vita. Le immagini che vi mostro rappresentano l’intervento di re… - LiaCapizzi : Ma...l'ho scritto solo sui social. Ma...era un messaggio direct, quindi privato. Ma...hanno hackerato il mio accoun… -