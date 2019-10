“La mia prima volta…” Paolo Bonolis senza freni | la confessione è bollente

Kasia Smutniak confessa : “La mia famiglia si è vergognata di me per dieci anni” : “Vengo da una famiglia militare, si sono vergognati per una decina di anni, per un’altra decina hanno pensato che avessi ancora tempo per fare qualcosa di serio. Ora invece sono contenti, si sono arresi all’idea che faccio questo nella vita. Il mondo dello spettacolo era una cosa molto lontana da quello che si faceva prima nella mia famiglia. A 16 anni ho preso il brevetto da pilota di alianti”. A rivelarlo ai microfoni de I Lunatici ...

Paolo Bonolis : “La mia prima volta? Con una scandinava : era disponibile - ma sputava” : Paolo Bonolis è stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Porta a Porta dove ha presentato la sua autobiografia, “Perché parlavo da solo“, nella quale racconta aneddoti della sua vita personale come quello sulla sua prima volta. “È con un ragazza scandinava, che si chiamava Serpa, che in Inghilterra ebbi dei sussulti ormonali di una certa rilevanza”, cita Vespa leggendo un estratto del ...

MotoGp - Rins mette in guardia Dovizioso : “La mia intenzione è quella di finire secondo nel Mondiale” : Il pilota spagnolo ha rivelato di voler chiudere al secondo posto nella classifica mondiale, attaccando Dovizioso nelle gare che mancano da qui alla fine dell’anno Alex Rins ha un obiettivo ben preciso per questo Mondiale 2019, ovvero quello di chiudere al secondo posto della classifica piloti, scavalcando Andrea Dovizioso. Alessandro La Rocca/LaPresse Un compito non semplice, visto che mancano cinque gare alla conclusione e i punti ...

“La tragedia che ha cambiato la mia vita”. Benedetta Parodi confessa tutto a Caterina Balivo. Gelo in studio : Nella puntata di Vieni da me di martedì primo ottobre ne sono successe delle belle… Ospite del momento “La cassettiera” è stata Benedetta Parodi che si è raccontata senza filtri. La giornalista gastronomica, sorella di Cristina, ha parlato di sé senza remore. Bnedetta Parodi ha ricordato il suo passato da giornalista, ha parlato dei suoi primi mossi al quotidiano “Il Giornale” (allora diretto da Indro Montanelli) e ha raccontato anche del suo ...

Strage di Marzabotto - Ferruccio il sopravvissuto : “La mia vita martoriata. I tedeschi sterminarono i miei - ma non li ho mai odiati : basta intolleranza” : Non riusciva a raccontare. Soffriva troppo. Voleva solo dimenticare l’orrore. Poi “l’armadio della vergogna” fu finalmente voltato dalla parte giusta ed è stato un po’ più facile ma non meno doloroso. Gli occhi velati dalle lacrime, ma lucidi e pieni di ricordi. Ferruccio Laffi, 91 anni compiuti a maggio, abita a Marzabotto, sulle colline di Bologna, ed è sopravvissuto all’eccidio di Monte Sole. Racconta la sua ...

“La bella Fanny” : l’ultimo romanzo del pluripremiato autore svizzero Pedro Lenz : “La bella Fanny” è l’ultimo romanzo del pluripremiato autore svizzero Pedro Lenz. È un opera introspettiva, che accompagna il lettore alla scoperta dell’anima e della mente di un ragazzo che sta cercando il suo posto nel mondo: Jackpot, il cui vero nome è Frank. La vicenda si svolge nella cittadina svizzera di Olten, circondata da un’aura malinconica e piatta, in cui la vita si svolge sempre con gli stessi ritmi, senza interruzione ...

Carlo Freccero : “La mia RaiDue non è in crisi : da Fazio mi aspetto l’8% e arriveranno novità importanti. Beppe Grillo? Non ho sentito lui né Salvini” : L’appuntamento alle 18 viene anticipato di un’ora, tra una riunione e l’altra Carlo Freccero risponde a tutte le nostre domande. Non si tira indietro, ha il tono sicuro di chi ne ha viste tante e la consapevolezza che il cambiamento in tv richiede tempo. “Il mio palinsesto non è ancora partito, siamo in ritardo rispetto alle altre reti. Partirà il 29 settembre con Fazio, quello completo con Il Collegio da metà ottobre. ...

22enne piange lacrime di cristallo : “La mia vita è un inferno”. Il vice ministro della Sanità : “Stiamo studiando il suo caso” : Una ragazza di 22 anni piange lacrime solide, di cristallo. Satenik Kazaryan, originaria del villaggio di Spandaryan in Armenia, piange infatti ogni giorno fino a 50 lacrime solide e la sua vita, dice, “è un inferno”. “Ero dal dentista e sembrava che la polvere mi fosse entrata negli occhi – ha raccontato Satenik al Mirror -. Mi ha fatto male. Sono andata dall’oculista e alcuni cristalli mi sono stati tolti dagli ...

“La mia gravidanza?”. Jasmine Carrisi fa chiarezza a Domenica Live e racconta a tutti cosa succede : Ma Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano, è incinta? Lei e la mamma sono state ospiti della puntata di ‘Domenica Live‘ e naturalmente la ragazza ha approfittato dell’intervista per dire la sua su alcune voci circolate sul suo conto che la vedrebbero fidanzata con il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Barbara D’Urso ha rimarcato la forza di Jasmine Carrisi che ogni giorno deve fare i conti con i subdoli attacchi ...

Aron Eisenberg morto : è stato Nog in Star Trek - distrutta la moglie “La mia California” : morto Aron Eisenberg, interpretò Nog in Star Trek: Deep Space Nine Aron Eisenberg è morto all’età di 50 anni. L’attore è noto per il ruolo di Nog in Star Trek: Deep Space Nine ma i più informati ne ricorderanno le altre parti nella serie TV Straight Up e in Tales from the Crypt. In Star […] L'articolo Aron Eisenberg morto: è stato Nog in Star Trek, distrutta la moglie “La mia California” proviene da Gossip e Tv.

Fiorentina – Ribery a cuore aperto - il francese racconta la sua difficile infanzia : “La gente mi guardava e diceva che la mia cicatrice era orrenda” : La grande forza d’animo di Ribery: il calciatore francese della Fiorentina racconta la sua difficile infanzia causa della cicatrice sul volto Ribery è il colpaccio della Fiorentina del mercato estivo: il calciatore francese ha deciso di sposare il progetto viola ed iniziare una nuova avventura in Italia. Alla vigilia della sfida contro l’Atalanta, Ribery si è lasciato andare, raccontandosi a cuore aperto ai microfoni di Canal ...

Rugby - Mondiali 2019. O’Shea : “La mia Italia non è questa - siamo delusi”. Parisse : “Non siamo contenti ma abbiamo vinto” : L’Italia ha sconfitto la Namibia per 47-22 ai Mondiali 2019 di Rugby, esordio vincente per la nostra Nazionale che ha messo a segno sette mete conquistando anche il punto di bonus ma la prestazione degli azzurri in Giappone non ha incantato. Sergio Parisse e compagni hanno faticato a ingranare, sono sembrati sottotono contro un avversario oggettivamente modesto e hanno avuto delle difficoltà a esprimere il loro gioco: bisognerà ...

Moto d’acqua - Salvini : “Lasciate in pace i poliziotti - è colpa mia”. E punzecchia Conte : “In tanti mi scrivono di Conte, ma io non conosco Conte. Conosco solo l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e lo dico da milanista a pochi giorni dal derby, Altri Conte degni di rispetto non ne conosco”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. Poi ha continuato parlando del caso della Moto d’acqua: “Lo dirò a quel procuratore: se la prenda con me, se errore c’è stato è il mio e ...

Moto d’acqua - Salvini : “Lasciate in pace i poliziotti è colpa mia - pago io”. E punzecchia Conte : “In tanti mi scrivono di Conte, ma io non conosco Conte. Conosco solo l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, e lo dico da milanista a pochi giorni dal derby, Altri Conte degni di rispetto non ne conosco”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook. Poi ha continuato parlando del caso della Moto d’acqua: “Lo dirò a quel procuratore: se la prenda con me, se errore c’è stato è il mio e ...