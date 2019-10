La manovra non soddisfa Renzi | Sul cuneo fiscale solo spiccioli

manovra : Gualtieri - ‘scuola è priorità - non ci sono tagli e mettiamo soldi in più’ : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ha ragione: la scuola deve essere finanziata e per me è sempre stata una priorità. Ho detto al ministro che per la prima volta io non taglio come hanno fatto gli altri e anzi stiamo mettendo soldi in più” e questo “in una situazione in cui abbiamo il conto del Papeete salato da pagare”. Così a ‘Piazza Pulita’ su La7 il ...

manovra - il bonus befana non ci sarà : nessuno maxi-sconto da 475 euro per chi paga con carte : Il bonus befana non esiste e il governo non ha mai discusso di questo maxi-bonus da erogare all'inizio dell'anno ai consumatori che effettuano i pagamenti con carte e bancomat. A confermarlo a Fanpage.it è il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, che spiega come ci sarà solamente il cashback, con la restituzione su base mensile.Continua a leggere

Roberto Gualtieri all'attacco di Matteo Salvini : "Crisi di governo per non fare la manovra" : "Abbiamo ripreso l'Italia per i capelli. D'altronde la sfida di questa manovra era così ardua che Matteo Salvini ha aperto la crisi perché sapeva di non essere in grado di affrontarla". Inizia così, con un attacco al leader della Lega l'intervista di Roberto Gualtieri, ministro dell'Economia, al Cor

Gualtieri contro Salvini : “Ha aperto crisi perché non era in grado di affrontare la manovra” : Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri difende la nascita del nuovo governo sostenendo sia stata una scelta di responsabilità per evitare l'aumento dell'Iva e attacca Salvini: "Sull’onda della demagogia di Salvini e di politiche che hanno diviso il Paese, l’Italia aveva preso una direzione pericolosa".Continua a leggere

"Salvini ha aperto la crisi per non affrontare la manovra" : la bordata di Gualtieri : Il ministro dell'Economia in un'intervista al Corriere della Sera conferma la lotta agli evasori e i tagli alle spese...

manovra - Conte frena su ticket e superticket : “Non in agenda adesso - serve più tempo” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, frena sul superamento immediato del superticket e sulla rimodulazione del ticket sanitario: "Gli interventi sul superticket e sul ticket sanitario sono programmati non domani mattina, ma in un arco di tempo più ampio". Il progetto di riforma in tema di sanità non verrà fermato, ma avrà bisogno di più tempo.Continua a leggere

manovra - Renzi : “Conte sta sereno se non aumenta le tasse - abbassi l’Iva sui pannolini” : Cosa deve fare il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per stare sereno? Semplice, per Matteo Renzi "per stare tranquillo basta non aumentare le tasse". Il leader di Italia Viva parla anche di abbassare l'Iva sui pannolini: "Se la rimodulazione dell'Iva è a costo zero, per esempio si abbassa l'Iva al pannolino, firmo anche io".Continua a leggere

manovra : Salvini - ‘spero non taglino risorse sicurezza’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Spero in Manovra vi siano i soldi che abbiamo messo l’anno scorso sul comparto sicurezza, spero non venga tagliata questa voce di spesa”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita nel carcere di Perugia.L'articolo Manovra: Salvini, ‘spero non taglino risorse sicurezza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

manovra E POLITICA/ Più debito e tasse - così l'Italia non cresce : Dopo il varo della Nadef, il Governo si prepara a mettere a punto la Legge di bilancio. Le misure non sembrano incentivare la crescita

manovra - cosa cambia : meno detrazioni su casa e sanità (ma non sui mutui) Arrivano «cash back» e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

manovra - Commissione Ue non commenta il progetto di legge di bilancio prima del 15 ottobre : No comment della Commissione europea, fino a quando tutti i passaggi della procedura di valutazione dei conti pubblici non saranno terminati. Lo ha detto una portavoce della Commissione, rispondendo a chi chiedeva se con un peggioramento strutturale di 0,1% di Pil l'Italia sarà considerata rispettosa delle regole.Continua a leggere

