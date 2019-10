La libertà che cerchiamo

"Garantire a tutti libertà di scelta - anche sui tortellini" - dice Prodi : Con un commento il prima pagina de Il Messaggero di cui è collaboratore, Romano Prodi, già commissario europeo e presidente del Consiglio, entra con i piedi nel piatto della polemica che ha scatenato il putiferio politico sui tortellini con la carne di pollo anziché di maiale per venire incontro alle esigenze di chi non può mangiarne per motivi di diverso ordine e grado. Non poteva mancare “un'occasione più ghiotta – osserva Prodi – perché la ...

Facebook - l'Ue : «Cancellare anche contenuti simili a quelli giudicati illeciti». La replica : «Interrogativi su libertà d'espressione» : Facebook dovrà rimuovere anche i contenuti simili a quelli già giudicati illeciti. Lo ha stabilito oggi la Corte Ue chiarendo che una richiesta simile da parte della magistratura non...

Altro che libertà è solo un insulto alla nostra Storia : Vittorio Sgarbi Sono lieto che monsignor Zuppi, arcivescovo di Bologna, mi abbia rassicurato sulla sua passione per i tortellini di Bologna, con il ripieno di carne di maiale. L'idea di farcirli con carne di pollo aveva qualcosa di umoristico, e sembrava una triste concessione al ricatto morale dei musulmani residenti a Bologna. La carne di maiale è una prerogativa dell'Occidente. A Ferrara sarebbe impensabile sostituire la salama da ...

Italia Viva - Boschi : “Nel Pd c’era la ‘paura’ del compagno di banco. Da noi ora c’è la libertà di dire quello che si pensa - sintonia e allegria” : “Pd? La cosa brutta era ridursi ad avere ‘paura’ del compagno di banco, che tutto potesse essere frainteso, che fosse tutto un contrasto interno. Invece in Italia Viva abbiamo cambiato proprio aria, nel senso che siamo più in sintonia, c’è anche più allegria, diciamoci la verità”. Sono le parole della capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, nel corso della trasmissione “L’aria che tira”, su ...

Ora anche il PD vuole punire la libertà dei parlamentari e degli eletti : Ci provò per primo Antonio Di Pietro con Italia dei Valori per provare a smorzare la polemica sui suoi Razzi e Scilipoti: la minaccia di una multa per chi decide di cambiare gruppo a legislatura in corso è un'idea molto cara al Movimento 5 Stelle (che mica per niente spinge per il vincolo di mandato) e che ora contagia anche il PD.Continua a leggere

Omicidio Meredith Kercher - Rudy Guede in semilibertà/ Collaborerà con un centro studi : Omicidio Meredith Kercher, concessa semilibertà a Rudy Guede. Collaborerà con un centro studi, quindi è stata accolta in parte la sua istanza.

Omicidio Meredith Kercher : semilibertà per Rudy Guede : Il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza da parte della difesa di Rudy Guede (in carcere per l'Omicidio di Meredith Kercher) per l'affidamento dell'ivoriano ai servizi sociali. L'uomo sta attualmente scontando 16 anni presso la casa circondariale di Viterbo. I giudici hanno respinto la richiesta dei domicialiari nei confronti di Rudy, consentendogli tuttavia la semilibertà.\\ Rudy Guede potrà dunque lasciare il carcere per qualche ora al ...

Roma - delitto di Meredith Kercher - concessa dai giudici la semilibertà a Rudy Guede : Rudy Guede, riconosciuto dalla giustizia italiana come unico colpevole dell’omicidio di Meredith Kercher, potrà uscire ogni giorno dal carcere di Viterbo, anche se per poche ore. I giudici del tribunale di Roma hanno accolto in parte l’istanza presentata dai legali dell’ivoriano che chiedeva gli arresti domiciliari, concedendogli la detenzione in un regime di semilibertà. Gli avvocati avevano anche cercato di ottenere l’affidamento ai servizi ...

All'uomo che ha ucciso di Meredith Kercher è stata concessa la semilibertà : semilibertà per Rudy Guede, condannato a 16 anni per l'omicidio di Meredith Kercher. Il via libera è del tribunale di sorveglianza di Roma che ha bocciato, però, la richiesta di affidamento ai servizi sociali. Guede, che è detenuto nella casa circondariale 'Mammagialla' di Viterbo, può continuare a portare avanti la collaborazione con il Centro studi criminologici della città, per alcune ore al giorno rientrando in cella la ...

Il tribunale di Roma ha deciso di dare la semilibertà a Rudy Guede - condannato come unico responsabile dell’omicidio di Meredith Kercher : Il tribunale di Roma ha deciso di dare la semilibertà a Rudy Guede, il cittadino ivoriano condannato come unico responsabile dell’omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto l’1 novembre del 2007 a Perugia. Guede era stato condannato con rito abbreviato a 16

Omicidio Meredith Kercher - Rudy Guede in semilibertà : Il tribunale di Roma ha respinto l'istanza con la quale Rudy Guede (che sta scontando nel carcere di Viterbo 16 anni di reclusione per l'Omicidio di Meredith Kercher a Perugia) ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali. I giudici gli hanno però concesso la semilibertà, consentendogli di collaborare con il Centro studi criminologici di Viterbo per alcune ore al giorno rientrando in carcere la sera.

Omicidio Meredith Kercher - semilibertà per Rudy Guede : potrà collaborare con un Centro studi criminologici e tornare in carcere la sera : Il tribunale di Roma ha respinto l’istanza con la quale Rudy Guede ha chiesto di essere affidato ai servizi sociali. L’ivoriano di 32 anni è l’unico condannato per l’Omicidio di Meredith Kercher – avvenuto a Perugia il primo novembre 2007 – e sta scontando nel carcere di Viterbo la pena di 16 anni di reclusione. I giudici gli hanno però concesso la semilibertà, consentendogli di collaborare con il Centro studi ...

Mattel lancia le bambole unisex per giocare in libertà e senza etichette : Il vicepresidente: “I giocattoli sono il riflesso della cultura e, dal momento che il mondo continua a celebrare l’impatto positivo dell’inclusività, abbiamo ideato Creatable World”

Paolo Sorrentino : “Oggi la televisione sta sperimentando la libertà - ed proprio per questo che assomiglia di più al cinema" : Di Gabriella Ferrero“Oggi la televisione sta sperimentando la libertà, ed proprio per questo che assomiglia di più al cinema. Finalmente c’è la possibilità di fare e di raccontare ciò che prima non era possibile”.Così Paolo Sorrentino si racconta al pubblico del nuovo “Festival Italiano della Tv a Los Angeles”: in una giornata ricca di stimolanti conversazioni, esclusive ...